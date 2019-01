Todo lo que se sabe de Xbox Maverick: la nueva consola sin lector de discos de Microsoft

El portal de Windows Central ha dado lo que parece ser una primera aproximación hacia el futuro del mercado de consolas que se ve tan brilloso en este 2019. El proyecto de Xbox Maverick de Microsoft es definido a grandes detalles. Lo que puede significar los primeros datos de quizá la primera consola de una marca líder en enfocarse completamente en el formato digital y sin lector de discos.

El formato digital está en auge y la tendencia es que siga ganando terreno en los próximos años, convirtiéndose en la opción predeterminada de los jugadores, lo que no significa que el formato físico vaya a ser completamente eliminado. Al igual que los vinilos, que no se fueron a ningún lado después de todo.

Xbox Maverick estaría enfocada en el formato digital, y no contaría con lector de discos. Fuente: Windows Central.

Es justamente donde Microsoft, junto con su marca Xbox , quiere apuntar en estos primeros pasos antes de la siguiente generación de consolas. Tanto el formato digital y Xbox Game Pass, pasarán a ser marcas estelares en la oferta videojueguil de la empresa del noroeste estadounidense.

Por lo mismo, el propio portal de Windows Central, ha decidido compartir datos clave y específicos sobre una de las consolas de las que se rumoreó hace poco, pero que ciertamente parece ser la más cercana al futuro cercano, a pesar de que se trata de una recopilación de filtraciones.

Por supuesto, nos referimos a Xbox Maverick, una consola que no contará con lector de discos y que estará enfocada en el formato digital y todas las ventajas que este nos puede ofrecer. El artículo, desde luego, es bastante largo y está lleno de detalles, pero aquí te dejaremos una lista de los principales elementos allí mencionados:

Todo sobre Xbox Maverick

Hardware casi idéntico a Xbox One S probablemente

No contará con lector de discos

La consola está enfocada en las descargas de juegos digitales exclusivos

No viene a reemplazar a Xbox One S ni a Xbox One X

Maverick es el nombre en clave (similar a Scarlett)

Xbox Maverick está basado en el modelo Xbox One S.

La plataforma digital permitiría intercambio y venta directa

Su precio podría ser inferior al de Xbox One S

En el futuro, seguirían llegando modelos de Xbox One con lector de discos

La plataforma de xCloud estaría fuertemente relacionada con Xbox Maverick

Su lanzamiento podría llegar entre marzo y mayo (primavera del hemisferio norte)

El anuncio no será a gran escala, llegará a perfil bajo

El precio podría ser de 199 dólares

El público objetivo sería el de jugadores ocasionales

Y tú ¿te parece interesante esta apuesta de Microsoft por el formato digital? Recuerda que puedes revisar nuestra guía sobre las próximas consolas de Xbox que han sido rumoreadas: Anaconda, Lockhart, Maverick, y una nueva revisión de Xbox One S, en este enlace.