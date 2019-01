World of Warcraft Classic: Blizzard tendría dificultades para el desarrollo del juego

Llegan malas noticias para todos los fanáticos del MMO más popular de la industria, WoW, ya que Blizzard, empresa creadora del juego de PC, estaría teniendo problemas para el desarrollo del remaster de la primera expansión, World of Warcraft Classic.

El anuncio de WoW Classic era lo más esperado por los fanáticos del videojuego desde hace mucho, ya que querían volver a disfrutar de Vanilla, donde el nivel máximo a alcanzar era 60, con una mejor calidad de gráficos.

Durante el BlizzCon 2018, Blizzard sorprendió a los asistentes y personas que compraron sus tickets virtuales para ver la transmisión del evento, ya que serían los primeros en probar World of Warcraft Classic, pero en lugar de despejar las dudas de los usuarios, generó muchas.

Por ello, en los foros ubicados en la site del videojuego, los propios gamers piden a Blizzard que cree una sesión de preguntas y respuestas (Q&A) para resolver sus inquietudes, pero ha recibieron una inesperada respuesta por parte del Community Manager de la empresa.

Según el CM de Blizzad, “World of Warcraft sigue con su desarrollo, pero es un proceso complicado y no tengo detalles específicos que compartir en este momento”, pero eso no fue todo, ya que agregó lo siguiente: “Sabemos que les gusta tener Q&A y sacar respuestas, pero preferíamos tener algo concreto que ofrecerles o nueva información”.

Estas respuestas reflejan los problemas por los que atraviesa Blizzard ahora, ya que World of Warcraft Classic y el remaster de Warcraft son los juegos más esperados por todos los fanáticos de la empresa.