Resident Evil 2 Remake: contenido de 1-Shot Demo es censurado en Japón [VIDEO]

1-Shot Demo de Resident Evil 2 Remake fue liberada el pasado viernes para todos los usuarios de Xbox One, PS4 y PC, como era de esperarse, la fase de prueba estuvo llena de contenido gore y sangre, el cual es censurado en Japón y ha generado la decepción de los fanáticos.

La nueva demo de Resident Evil 2 Remake corresponde a la primera parte del juego donde el usuario deberá explorar el Departamento de Policia de Raccoon City (DPC), el cual ha sido invadido por los zombis. Las escenas dentro de esta fase de prueba son completamente aterradoras y muy violentas, ya que muestra mucha sangre, vísceras, y más.

fanáticos de RS2 han calificado la censura que ha recibido 1-shot Demo como grosera e incoherente, ya que en escenas donde uno de los personajes se queda sin el torso al ser arrancado por un zombie, en la versión japonesa este no la pierde.

Por este motivo, Tristan Cooper, usuario de Twitter, compartió un video en la popular red social donde muestra distintas escenas de de la fase de prueba de Resident Evil 2 Remake para comparar el contenido que fue presentado en Norteamérica y Japón.

A continuación, te dejamos el video compartido por el usuario.

Por otro lado, en caso quieras disfrutar de la demo de Resident Evil 2 Remake, pero no toleras ver sangre y vísceras por todos lados, es posible que la versión japonesa de 1-Shot Demo sea indicada para ti. Si todavía no has disfrutado de esta fase de prueba puedes entrar al siguiente enlace (aquí).