Nintendo Switch Online: dataminer encuentra 22 juegos de SNES que llegarían al servicio

La actualización mensual del emulador NES en Nintendo Switch Online trajo consigo Zelda II y Blaster Master; sin embargo, un dataminer encontró una lista de 22 juegos que pertenecen a la consola de 16 bits, SNES.

El emulador para juegos NES, la consola de 8 bits de la gran N, es la única que se encuentra dentro del servicio online de Nintendo Switch; sin embargo, lo descubierto por el insider aviva los rumores sobre la pronta llegada de Super Nintendo.

El dataminer conocido en Twitter como Kapuccinoheck o Kapu decidió compartir la amplia lista de juegos, que serían parte del emulador de SNES en Nintendo Switch Online, con todos sus seguidores en los que encontramos títulos de Capcom y Konami.

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.

Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitch