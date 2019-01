Xbox One: Ultimate Marvel vs Capcom 3 estará disponible en Xbox Game Pass

La lista de juegos de Xbox Game Pass resulta muy atractiva para todos los usuarios de Xbox One, ya que encontramos títulos como Just Cause 3, Life is Strange 2, Farming Simulator 17, entre otros; sin embargo, los gamers tendrían a su disposición, en las próximas semanas, Ultimate Marve VS. Capcom 3.

El arribo del clásico juego de lucha entre la franquicia de héroes y la creadora de videojuegos es casi todo un hecho, ya que un usuario compartió en el foro Reddit una imagen de Microsoft Store donde se oferta Ultimate Marvel VS. Capcom.

El usuario de Reddit que compartió la imagen nos muestra que Microsoft está ofertando el juego con un 10% de descuento para todos los suscriptores del servicio; además, en la descripción del título dice: “Incluido en Xbox Game Pass”.

Además, Ultimate Marvel VS. Capcom llegará con todos los DLC anteriores presentados en Marvel vs Capcom: Official complete Works y ofrecerá gráficos de 1080 con 60fps para recordar uno de los mejores títulos de las máquinas arcade en una versión actualizada.

A pesar de que Ultimate Marve VS. Capcom ha sido confirmado por el store de Microsoft, es posible que llegue en junto con la lista de juegos para el mes de febrero en Xbox Game Pass. Con este servicio el usuario puede jugarlo en la familia de consolas Xbox One y como juego de PC.