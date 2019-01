Dota 2 The Bucharest Minor: Mira EN VIVO ONLINE team peruano PlayMakers Esports VS BOOOM

The Bucharest Minor Dota 2 EN VIVO ONLINE

Ver vídeo en directo de PGL_Dota2 en www.twitch.tv

9:30 a.m. PlayMakers Esports es derrotado por BOOM y se enfrentará el 11 de enero a Ninjas en Pyjamas en el lower Bracket a un bo3. Esta será la última oportunidad del equipo peruano en The Bucharest Minor de Dota 2. Por otro lado, el siguiente encuentro será entre OG y el equipo indonés. Podrás verlo EN VIVO en las transmisiones de arriba.

8:30 a.m. PlayMakers Esports consigue su tercera derrota en The Bucharest Minor de Dota 2. El equipo del Sudoeste asiático, BOOM, logró superar al roster peruano en un encuentro que duró 37 mintuos. De conseguir otra derrota los comandados por Accel irán al lower bracket para enfrentarse a Ninjas en Pyjamas.

El único representante sudamericano en The Bucharest Minor de Dota 2 es Playmakers Esports. El equipo peruano, que pertenece al grupo b del torneo, hace su segunda aparición en el primer torneo del MOBA de Valve del 2019.

Los integrantes de Playmakers Esports, Accel, StingeR, Faker, Sword y Kotaro Hayama, luchan por su permanencia en la fase de perdedores del torneo de Dota 2, pues están obligados a ganar si quieren enfrentarse a OG en la fase definitoria que decidirá si van al upper bracket o lower bracket.

El debut de Playmakers Esports en The Bucharest Minor no fue el esperado, ya que en su primera partida se enfrentaron ante el equipo chino EHOME, quienes salieron triunfadores ante el roster sudamericano con un contundente 2 - 0.

The Bucharest Minor 2019

EHOME (1) VS (0) Playmakers



Game 2 in Bo3 Series



Caster: Lv. https://t.co/aWIKMiIpll — Pacific eSports (@pacificesports) 10 de enero de 2019

Por otro lado, el equipo B es uno de los más parejos del certamen, ya que solo EHOME se encuentra clasificado a la siguiente fase en el upper bracket y se enfrentará a Keen Gaming, mientras que los demás rosters del grupo A que están en el lower bracket esperan a qué tema del grupo B se enfrentarán.

The Bucharest Minor, torneo de Dota 2 que se transmite en YouTube y Twitch otorgará 300 mil dólares al equipo ganador, 500 puntos de Pro Circuit, necesarios para la clasificación al The International 2019 y la clasificación directa a The Chongqing Major que se celebrará en China desde el 19 de enero y lo verás EN VIVO ONLINE aquí.