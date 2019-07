Xbox Scarlett: Turn10 Studios ya trabaja en el Forza para la nueva consola

Playground Games y Turn10 Studios han sido parte de los seis años que tiene Xbox One con Forza Horizon y Forza Motorsport, juegos exclusivos de la consola de Microsoft; sin embargo, los fanáticos del exclusivo juego de carrera podrían disfrutar de una nueva entrega en la futura Xbox Scarlett.

Esto se debe a un comentario realizado por la casa desarrolladora, Turn10 Studio, quienes anunciaron que Forza Horizon 7, videojuego exclusivo de la familia Xbox One, tiene para más tiempo dentro de la consola; sin embargo, un tuit confirmaría que el estudio está trabajando en la consola de nueva generación.

TimDog, conocido en Twitter por compartir noticias sobre la consola de Microsoft, ha compartido desde su cuenta una fotografía donde muestra que Turn10 Studios está buscando un ingeniero de software con el fin de desarrollar una nueva versión de la saga Forza Motorsport para Xbox Scarlett.

Looks like @Turn10Studios hiring new devs as Expansion continues within MS. This time for Forza series and what they describe as “next generation” Forza. Assuming Anacoda and other sys. This tells me 2019 is gonna skip Forza series as rumored. https://t.co/2DhVzpqAf4 link pic.twitter.com/VFZbAeY6bw