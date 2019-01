Bravely Default anuncia desde Twitter que un nuevo juego está en desarrollo

Han pasado casi 3 años desde que no tenemos noticias del videojuego exclusivo de Nintendo 3DS, Bravely Default, el cual sorprendió a todos sus seguidores en Twitter al anunciar que un nuevo juego se encuentra en desarrollo.

Bravely Default fue estrenado en Nintendo 3DS en 2012, pero un año después anunció la existencia de una versión extendida del mismo juego llamada “Fort he Sequel”, el cual solo fue distribuido por Japón, Europa y Australia.

La franquicia creada por Silicon Studio y Square Enix cuenta con dos entregas: Bravely Default y Bravely Second: End Layer; por otro lado, el primer título es una secuela de Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, ya que mantiene ciertas mecánicas de Final Fantasy, pero con historia y jugabilidad propia.

El mensaje compartido desde la cuenta oficial en Twitter de Bravely Second dice lo siguiente: “¡Empieza a trabajar! Buena suerte…creo que este año es un desafío diferente, pero voy a tratar de hacer un buen juego. Espero que mucha gente lo disfrute”.

Ante este mensaje, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues los fanáticos pedían a la cuenta de Bravely Default el anuncio de una tercera entrega de la franquicia. Por el momento no se tiene mayor información de qué se tratará el nuevo videojuego o si dejará Nintendo 3DS para mudarse a Nintendo Switch.