Epic Games habilita de nuevo 14 días de Fortnite solo por una semana

Usuarios que disfrutan del popular battle royale creado por Epic Games desde PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC o smartphones tienen una nueva oportunidad para completar el evento 14 días de Fortnite, ya que la creadora del juego ha decidido habilitar la celebración por unos días.

La celebración por fin de año, “14 días de Fortnite” terminó el pasado 3 de enero, pero el problema inició cuando un miembro de Epic Games compartió en Reddit que los usuarios tenían chance de completar los desafíos hasta el 5 de enero.

Esto emocionó a los fanáticos de Fortnite que quisieron completar los retos el mismo 3 de enero, pero al percatarse que no podían pedir las recompensas decidieron quejarse, lo cual obligó a que Epic Games decida regalar el ecualizador del evento a los que habían completado la misión.

Por otro lado, esta acción no les vino bien a los usuarios que habían completado las 14 misiones para obtener el ecualizador, ya que con la acción tomada por parte de Epic Games, todos los gamers de Fortnite tendrían dicho objeto.

Es por eso que Epic Games, desde Twitter, ha decidido poner paños fríos al asunto y no regalará los ecualizadores a los jugadores que no completaron los 14 desafíos, ya que ha ampliado el evento de Fortnite hasta las 2 a.m del 15 de enero. Recuerda que puedes jugar el famoso battle royale desde PS4, Xbox One, Nintendo Switch, smartphone y PC.