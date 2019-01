CS:GO logra marca histórica de jugadores únicos de Counter Strike tras volverse gratuito

Cuando Valve anunció en los pasados meses que Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) se iba a pasar al modelo de negocio free-to-play, y que iba a ser gratuito desde entonces, muchos anticiparon un alza en el número de jugadores, pero quizá pocos imaginaban que se iba a marcar un récord en la historia de toda la franquicia.

Los últimos reportes confirman que el número de jugadores únicos se ha duplicado desde noviembre en Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). La base de usuarios actual también ha crecido considerablemente, alcanzado un crecimiento del 130% desde antes de la actualización free-to-play.

El renombrado entusiasta de CS:GO, Nors3, ha comentado en Twitter acerca de la nueva marca histórica que ha logrado el videojuego de Valve con respecto a su base de usuarios.

20,535,709 jugadores únicos de CS:GO en diciembre, duplicando el número de los meses previos. Es el número más grande jamás logrado por Counter Strike. ¡Impresionante! Mencionó la cuenta de Twitter de Nors3.

