Michael Pachter insulta a Sony por renunciar a asistir al E3 2019

Michael Pachter es un carismático y muy conocido analista de videojuegos, y es también recordado por ser algo directo en sus declaraciones. Esta vez, ha vuelto a soltar comentarios con la capacidad de rebotar en toda la industria. Pachter ha dicho que cree que en Sony son unos “idiotas” por no participar en el E3 y no hacer que la marca PlayStation esté presente en dicho evento.

Pachter es analista de videojuegos, pero también de otros aspectos de las industrias digitales y de consumo. Es por eso que sus comentarios acerca de la renuncia de Sony al E3, evento en el que ha participado desde sus inicios en 1995, eran de esperarse.

“Pienso que han tomado una muy mala decisión al no asistir al E3 del 2019. Decidieron no gastar el dinero en eventos de este tipo y creo que se equivocan. No conozco cuánto han de gastar en el E3, pero, aunque estemos hablando de unos 15 millones de dólares, no deja de ser presupuesto de publicidad. Por eso creo que son unos idiotas por perderse este show” detalló Pachter.

Sony confirmó su renuncia a participar de probablemente el evento anual más importante de los videojuegos, el E3, a finales del 2018. Días antes de confirmar su ausencia, también canceló el PlayStation Experiencia programado para fines del año. Para ambos casos, Sony aludió que la marca PlayStation tenía “pocas novedades que ofrecer”.

Michael Pachter afirma que Sony “acabará volviendo” en el futuro al Electronic Entertainment Expo (E3) en algún momento. También comentó acerca de la decisión de la compañía por hacer un cronograma de eventos distinto al que el público está acostumbrado.

“Sony hizo un experimento y nadie lo entendió, por lo que no fue divertido. Probablemente les haya costado mucho dinero y pensaron que nada saldría mal y que iba a funcionar. Por eso mismo, esta vez decidieron tomar sus cosas e irse, ya que el año pasado las cosas no fueron para nada buenas” reafirmó el analista.