Canal de Youtube de Jack Black, Jablinski Games, ya superó los 2 millones de suscriptores

Hace una semana, el reconocido actor Jacob Thomas Black o Jack Black anunció su canal de YouTube llamado Jablinski Games. El primer video fue todo un éxito y llegó a tener más de 6 millones de visualizaciones; sin embargo, a una semana de su presentación, el nuevo youtuber ya cuenta con más de dos millones de suscriptores.

En su primer video, Jack Black, menciona que superará a Ninja, famoso streamer de Fortnite Battle Royale y a PewDiePie, el youtuber más popular de la red social, ya que cuenta con casi 80 millones de suscriptores.

El crecimiento del canal Jablinski Games ha sido realmente sorprendente, pues el segundo video subido por el actor hace dos días, en el que anunciaba haber llegado al millón de suscriptores, ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones.

El canal del conocido actor de la película Escuela de Rock, Jack Black, tiene como objetivo hablar de videojuegos, comida y sobre lo que sucede en su día a día. Además, dejó entrever que durante el 2019 tendrá más suscriptores que sigan a Jablinski Games.

Jack Black nació en Santa Monica, California. Es actor, músico, comediante y director, entre sus películas más importantes están: Jumanji: Welcome to the Jungle, Escuela de Rock, Nacho Libre, entre otros. Por otro lado, el actor también tuvo su paso por los videojuegos, pues fue la imagen y prestó su voz para el título de acción-aventura y estrategia Brutal Legends.