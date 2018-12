Juegos en oferta: Origin ofrece descuentos de hasta 85% en Battlefield V, FIFA 19 y más

Siguiendo con nuestra amplia cobertura de videojuegos en oferta por fin de año. Le llegó el turno a Origin, la conocida tienda de juegos digitales que desde ya hace buen tiempo coexiste y compite directamente con Steam y GOG. Este año las ofertas de la tienda de EA son muy atractivas y numerosas. Battlefield V, FIFA 19, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Battlefront II, The Sims 4, Need for Speed y muchos más descuentos para que los repases todos aquí.

Origin es la tienda y cliente digital de la marca EA, también conocida como Electronic Arts. La mayoría de sus juegos no están disponibles en ninguna otra tienda, como Steam, GOG o Uplay. Sin embargo, también puedes encontrar un gran número de títulos AAA en Origin.

Al ser propiedad de EA, lo que más encontrarás son títulos desarrollados por ellos mismos, de tal forma que algunos de estos juegos, en sus versiones para PC, tan solo pueden conseguirse en Origin, siendo exclusivos de este cliente y plataforma.

Entre los principales juegos que solo puedes encontrar en Origin y que, también por ahora, están con descuentos, podemos hallar a: La serie Battlefield: Battlefield V, Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 3 (Battlefield: Bad Company 2 está también disponible en Steam), Star Wars Battlefront y Star Wars Battlefront II, FIFA 19 y (FIFA's anteriores), Titanfall, The Sims 4, Sim City, Burnout Paradise, las series Need for Speed, Plants vs. Zombies, Unravel, y muchos más; además de una gran variedad de franquicias AAA como Assassin's Creed, For Honor, Tom Clancy's, Dragon Age, etc.

Sin más preámbulos, te presentamos una completa lista de juegos en oferta en Origin. Recuerda que estas no son las únicas ofertas disponibles en la plataforma, pero sí son la gran mayoría y las de juegos principales. Si quieres revisarlas todas puedes visitar el siguiente enlace: https://www.origin.com/mex/en-us/store/browse?fq=platform:pc-download. Sin embargo, creemos que te será más fácil si te mostramos todas las principales ofertas en juegos base en una completa lista a continuación.

No olvides revisar nuestro apartado general de juegos en oferta, para que puedas enterarte de todas las ofertas en videojuegos que hay en la red sin importar tu plataforma: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y muchos más juegos con precios increíbles en este enlace.

Aquí, la lista de ofertas en Origin: