Nintendo Switch: The Witcher 3 Wild Hunt es listado en tienda mayorista

A través de ResetEra, un usuario reportó el listado de una tienda mayorista francesa, precisamente wtt.biz, donde se listó una versión para Nintendo Switch del aclamado título The Witcher 3 Wild Hunt de CD Projekt.

En la publicación del usuario, hecha a través de un tuit, detalla que: “Hay un mayorista francés que está actualmente listado The Witcher 3 para Nintendo Switch. El sitio se ve sospechoso, por decir lo menos. Puedes albergar la información como rumor, pero no lo tomaría como algo mayor que eso”.

There is a French wholesaler that currently has a listing of The Witcher 3 for the Nintendo Switch. The site seems suspect, to say the least. You can entertain the information as rumor, but wouldn't treat it as anything beyond that. — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 28 de diciembre de 2018

Upon further investigation (and a different browser) the site is looking more legit. Still entertain the listing as rumor. — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 28 de diciembre de 2018

Minutos después de esta primera publicación, el usuario volvió a comentar: “Después de una investigación más extensa (y un navegador distinto) el sitio web se ve más legítimo. De igual forma albérguenlo como rumor”.

Como consecuencia, muchos comentarios empezaron a dividir a los usuarios ligeramente, entre quienes esperan con ansias de que se trate de algo legítimo y los que consideran que llevar a The Witcher 3 a Nintendo Switch es algo casi imposible.

Sin embargo, otro usuario respondió al tema original de ResetEra con otro tuit donde afirma que "Si ven a la gente hablar de un mayorista listando The Witcher 3 para Switch, ignórenlo. Hay muchos errores en esa página que es risible que alguien invierta un minuto hablando de eso como si realmente fuera real".

If you see people talking about a wholesaler listing of The Witcher 3 for Switch ignore it. There are so many mistakes on that page, it's laughable anyone is spending even a minute talking about this as if it might be a thing. — Dennis F. (@defmedia85) 28 de diciembre de 2018

Aún así, y de resultar cierto, no sería el primer juego de relativos requerimientos altos que aparezca en Nintendo Switch, sobre todo si recordamos los ports de Wolfenstein II y Doom. Sin embargo, el título de CD Projekt puede tranquilamente significar un reto mucho mayor. La publicación de la supuesta tienda mayorista, sin embargo, ya se ha eliminado.

Entre otros posibles títulos para Switch se encuentra Persona 5, cuyo dominio ha sido registrado ya varias veces en las últimas semanas. Por lo pronto, Persona 5 parece mucho más cerca que de The Witcher 3 de aparecer en la consola de Nintendo.