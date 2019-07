Streets of Rage regresa desde los noventas con un cuarto juego y revelan imágenes del gameplay [FOTOS Y VIDEO]

Streets of Rage 4, una de las sagas más legendarias de SEGA, regresa gracias a LizardCube y Guard Crush Games. veteranas pero aún pujantes compañías que han hecho realidad obras como Wonder Boy: The Dragon’s Trap y Streets of Fury. El juego será publicado por DotEmu otro gran nombre en cuanto a revitalizar títulos legendarios.

Streets of Rage es una de las series más clásicas de SEGA, y emblema histórico del género de beat ‘em ups. Se trata de una saga que compitió directamente con su contraparte Final Fight de Capcom y disponible en la competencia: Nintendo.

A inicios de los años 90, con un género de beat ‘em up ya establecido, fue SEGA la que tuvo que arreglárselas para abastecer a sus fans de un título a la altura de Final Fight, que era un éxito en los arcade y también en su competencia: Super Nintendo.

Sin embargo, para SEGA no fue sencillo conseguir la licencia de Capcom para el juego y tuvo que esperar tres largos años para obtenerla. Sin embargo, la compañía no iba a dejar a sus usuarios con las ganas y desarrolló rápidamente un título que hizo mucho más que clonar al Final Fight de entonces.

Juntando un buen número de estudios desarrolladores, rápidamente se concibió Streets of Rage, el cual se convertiría en una saga completa en Sega Genesis y haría no extrañar más al popular título de Capcom.

Streets of Rage, a pesar de partir de una idea ya estandarizada, fue reconocido por su revolucionaria banda sonora a cargo de Yuzo Koshiro, que mezclaba lo mejor de la música electrónica y el techno que se escuchaban por aquellas épocas.

No hace falta decir que Streets of Rage se convirtió por sí mismo en un clásico tanto de Sega Genesis como de toda la cuarta generación de consolas. El último juego, Streets of Rage 3, fue lanzado en 1994.

Los fans más acérrimos de SEGA y del mismo género tuvimos que esperar 24 años para escuchar el anuncio de un nuevo título de la saga en este 2018.

DotEmu, conocido desarrollador que ha llevado versiones de juegos clásicos a distintas plataformas retro está a cargo de la publicación del juego. Recientemente se revelaron más imágenes de lo que será Streets of Rage 4, las cuales puedes observar en la galería de esta nota. También puedes revisar el tráiler aquí abajo por si aún no lo viste. La fecha de lanzamiento de Streets of Rage 4 está aún por anunciarse, pero todos esperamos que sea este 2019.