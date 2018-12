Dusk: un nuevo shooter que parece traído directamente desde 1997 [VIDEO]

Dusk es un nuevo juego para PC y Nintendo Switch que rinde tributo y toma inspiración de verdaderas joyas de mediados y finales de los noventa, como Quake, Doom, Blood, Heretic, Hexen, Half-Life, Unreal, Duke Nukem 3D y muchos otros. El título ya está disponible en Steam y la versión de Switch llegará pronto.

Hace apenas unas semanas, se estrenó un nuevo juego que ya venía anticipándose desde hace más de un año para los amantes de los juegos de disparos (shooters) más elementales. Aquellos que surgirían en la primera camada del género tras el éxito de Doom.

Se trata de Dusk, un título que parece directamente sacado de 1997, y es que está hecho como un tributo a los shooters noventeros que hicieran del género lo más popular entre los PC Gamers (y de consolas también) por aquella época.

A primera vista, parece ser que Dusk tiene sobre todo influencia y principal enfoque en brindar una experiencia casi idéntica al Quake original. Para nadie es secreto que Quake fue tan revolucionario como Doom, y fue realmente el primer videojuego que explotó en el modo multijugador al permitir los primeros deathmatch con 8 y más jugadores.

Sin embargo, Dusk no solo se trata de un pastiche del famoso Quake, ya que también toma elementos de famosos shooters que llegarían más o menos por esas fechas. Incluso cuenta con una atractiva mecánica de físicas que permite al jugador tomar elementos de los más comunes en el juego y hacerlos interactuar entre sí (como por ejemplo colocar un objeto en un inodoro y jalar la cadena).

Dusk incluye tres modos de juego, incluyendo una campaña dividida en episodios, un modo ‘sin fin’ (llamado Endless) que consiste en una partida de resistencia contra infinitas hordas de enemigos y también un modo multijugador al que han bautizado como DUSKWorld arena multiplayer, en clara alusión al legendario QuakeWorld.

Sin embargo, en lo que Dusk destaca principalmente, y por lo que están alabándolo tanto, es su correcta y trepidante jugabilidad. Todo un digno sucesor de aquellos juegos noventeros y esa sensación arena shooter que tanto los caracterizó.

El diseño de los niveles y los mapas multijugador no resultan del todo anticuado ni muy pegado a lo moderno, sino que presenta un gran y adecuado balance entre ambas formas.

La maniobrabilidad y el control que ofrece Dusk permite recurrir a aquellas técnicas de antaño que tanto caracterizaron a los juegos de entonces como el bunnyhop y el strafe-jumping. No hay duda de que Dusk está cumpliendo el sueño de aquellos que han añorado la vuelta de ese estilo arena-shooter por años, pero que no tuvo oportunidad hasta ahora de volver dentro de esa corriente retro ya establecida en la industria (o que no terminaron de convencer como Quake Champions).

Por lo pronto, nos basta con el siguiente hecho: Dusk es la mejor manera de volver a vivir esa sensación multijugador que conquistó al mundo a finales de 1996 y que permitió la madurez y evolución de uno de los géneros que más tiempo se han mantenido en la cima de los videojuegos: el género de disparos en primera persona.

QuakeWorld permitió al público gamer madurar como escena competitiva y, tanto como los juegos de lucha, ayudó a formar lo que hoy en día son los esports, además de asentar el juego online.

Por lo pronto, creemos que tan solo por ese motivo, Dusk es un juego que vale totalmente la pena, ya que podrás volver a experimentar el frenético estilo noventero en línea, lo hayas o no hecho en el pasado. Una razón más que suficiente si tomamos en cuenta que en QuakeWorld, tan solo sobreviven algunos servidores muy lejanos (lag).

Dusk llegará pronto a Nintendo Switch, ya que en junio de este año, los desarrolladores confirmaron que una versión del juego llegaría para la consola híbrida. Si deseas adquirir Dusk para PC, puedes hacerlo siguiendo este enlace: https://store.steampowered.com/app/519860/DUSK/