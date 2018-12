Nintendo Switch: Gamers se quejan del servicio de Nintendo Switch Online

Nintendo no terminaría de la mejor manera el año, pues usuarios de la consola híbrida han presentado distintas quejas donde aseguran que el servicio en línea de la gran N, Nintendo Switch Online necesita muchas mejoras.

Nintendo Switch Online es el nuevo servicio de paga de la empresa japonesa que llegó en el mes de septiembre, el cual permite al usuario disfrutar del modo multijugador de títulos como Slaptoon 2 y del emulador NES que se actualiza con videojuegos de manera mensual.

Una de las propuestas que hizo llamativa a los gamers fue el precio, pues Nintendo Switch Online cuesta menos que PlayStation Plus de Sony y Xbox Live Gold de Microsoft; sin embargo, los usuarios le restan importancia a esta característica del servicio, pues señalan que no merecen desembolsar esa cantidad de dinero para jugar.

"Es patético y estaría firme en decirle a las personas que no adquieran el servicio, pero luego de 3 generaciones de incompetencia online, creo que la gente se ha vuelto apática sobre este tema".

Otros usuarios afirman que la funcionalidad de Nintendo Switch Online está por debajo al que brindaban sus consolas anteriores Wii y Wii U, ya que el nuevo servicio en línea de la consola híbrida no cuenta con un canal de mensajería de voz o texto en la misma plataforma, pues deben descargarse la app que lleva el mismo nombre.

"No entiendo por qué estoy pagando por esto. No hay diferencia con Wii o Wii U"

Sin embargo, todo cambiaría dentro de muy poco, pues el presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, anunció que hallarán su seña identificativa con Nintendo Switch Online consiguiendo que este alcance su mejor versión. Hasta el momento no se han compartido avances, pero es posible que se produzcan en las próximas semanas.

"Me he negado a pagar desde un principio, debido a su actual estado. Nintendo no ha aprendido nada desde que empezaron a hacer juegos online excepto como hacer dinero. Creo que no han mejorado nada para el consumidor".