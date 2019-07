Dragon Ball Fighterz es retirado de otro torneo de juegos de lucha

Parece que los factores por los que el juego de Bandai Namco está dejando de ser listado en torneos son más graves de lo que parecía. Ya se ha anunciado que Dragon Ball FighterZ no estará en el EVO 2019 en Japón, y ahora Aksys Games también confirmó que el juego tampoco formará parte del Anime Ascension.

Estos no son los únicos dos torneos que ya han confirmado la ausencia de Dragon Ball FighterZ. En Atlanta, el evento DreakHack también lo quitó de su listado de juegos debido a razones no divulgadas.

Due to unforeseen circumstances, Dragonball FighterZ will no longer be run at Anime Ascension. We’re sorry for the inconvenience/disappointment! Please stay tuned for future announcements. pic.twitter.com/lLsUxQKicx — Aksys Games (@aksysgames) December 21, 2018

Esto estaría empezando a marcar una tendencia. Bandai Namco estaría rechazando la inclusión de Dragon Ball FighterZ en estos torneos debido a una serie de factores, pero por ahora no hay ninguna razón aparente y clara.

El peligro más latente es que de continuar esta tendencia, el juego podría comenzar a sufrir el abandono de una buena parte de su escena, al menos la profesional, ya que estarían obligados a buscar otros juegos para que puedan desarrollarse competitivamente.

Lo peor de la situación es la falta de comunicación sobre las causas de este repentino comportamiento por parte de Bandai Namco o partes asociadas. Dragon Ball FighterZ estuvo listado en los juegos del EVO 2018 con gran éxito. Pero desde entonces no ha parado de rechazar competencias.

It's sad to see what's happening to the DragonBall FighterZ community. It literally might be a one and done. — Joey Cuellar (@MrWiz) December 21, 2018

This is the 2nd flight I've had to cancel because of this. It's costing me money and time. — Yohosie @ FrostyFaustings (@yohosiefgc) December 21, 2018

It sucks, & I hope it won't happen ofc, but imo DBFZ players should begin seriously considering that they may be forced to drop the game. I know I'd be real hesitant to put much effort into something that's liable to vanish at any time — Regular UltraDavid (@ultradavid) December 21, 2018

Entre los comentarios de los fans más ávidos del título de lucha se puede apreciar que señalan una serie de factores. Entre ellos, se cree que la misma Toei Animation, los dueños de la propiedad intelectual de Dragon Ball, estaría presionando para poner trabas en los procesos de ceder los derechos de estos mismos, algo por los que es infamemente conocido.

Otros afirman que Toei está bloqueando el uso del juego a menos que los organizadores paguen por la licencia que aparentemente tendría un costo muy elevado para los bolsillos de estos. La misma organización de EVO 2019 no podría haber pagado dicha tarifa.

Se comenta también que, a la par de la solicitud de regalías de Toei, Bandai Namco estaría organizando su propio torneo de Dragon Ball FighterZ en enero y febrero a través de Twitch.

RT this is you think that @ToeiAnimation should let Dragon Ball FighterZ exist at conventions and fighting game tournaments from now going forward. LISTEN to your community, PLEASE. — Romanova @ GBDojo Weeklies (@RomanovaNRS) December 21, 2018

LOL RIP DRAGON BALL FIGHTERZ — Mizumi @ Labbing Zelda in Smash Ultimate (@_Mizumi) December 21, 2018

So wait, hang on. Toei is C&D'ing Dragon Ball FighterZ tournaments? Never seen a company try to KILL a game that brings them exposure for a currently marketed product before. — Zenrotto (@Zenrotto) December 21, 2018

Seeing a corporation swing its weight around to kill the tournament scene for Dragon Ball FighterZ sure is disheartening — Jen Unkle, Certified Cutie (@jbu3) December 21, 2018