Marvel’s Spider-Man realiza un último homenaje a Stan Lee en el nuevo DLC [VIDEO]

El nuevo y último DLC de Marvel’s Spider-Man, Silver Lining, ya se puede jugar por todos los usuarios de PS4, en donde Insomniac Games aprovechó para rendirle un nuevo homenaje al recordado Stan Lee. El video se ha compartido en YouTube.

Stan Lee, creador de varios personajes de Marvel, entre ellos Spider-Man, hubiese cumplido 96 años el próximo 28 de diciembre; sin embargo, el pasado 12 de noviembre una insuficiencia cardíaca y respiratoria terminó con la vida de Stan.

El nuevo homenaje que realiza Insomniac Games a Stan Lee se da en el último DLC de Marvel’s Spider-Man, Silver Lining, que pertenece al último capítulo de The City that Never Sleeps. En el mensaje se puede leer: “En memoria de Stan Lee, quien nos inspiró a todos a ser grandes”.

Como se sabe, Stan Lee ha tenido varios cameos en los diez años del mundo cinematográfico de Marvel, pero no solo eso, pues también ha sido parte de la industria de videojuegos donde tuvo una participación activa.

La última aparición del creador de Spidey se dio en el juego de PS4, Marvel’s Spider-Man en donde aparece dentro de una especie de restaurante presenciando la conversación que tienen Mary Jane y Peter Parker.