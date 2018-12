Jade Raymond diseñó concepto para nuevo juego de Splinter Cell mientras seguía en Ubisoft

Jade Raymond, conocida productora de la industria ha afirmado en una entrevista que su equipo y ella armaron planes sobre cómo continuar la saga de Sam Fisher: Splinter Cell mientras ella aún formaba parte de Ubisoft. El último juego de la franquicia se lanzó en el 2013.

Jade Raymond se volvió conocida en la industria de los videojuegos por ser la productora del primer Assassin’s Creed (2007) y la productora ejecutiva del segundo (Assassin’s Creed II, 2008). Pero también fue productora ejecutiva de Splinter Cell: Blacklist (y Watch Dogs).

Raymond fundó el ya establecido estudio de Ubisoft Toronto en 2009. Este estudio fue el responsable detrás de: Splinter Cell: Blacklist, lanzado en agosto del 2013. 5 años después (y probablemente 6) este sigue siendo el último título de la franquicia de acción y sigilo, sucesora quizá de sagas como Sylphon Filter.

A través de una entrevista para Gamereactor, hecha durante el Fan & Serious Festival 2019 de Bilbao, la creativa respondió un par de preguntas acerca de la evolución de Assassin’s Creed y precisamente de Splinter Cell, años después de que ella dejó la compañía dueña de dichas sagas.

Con respecto a Splinter Cell, Jade Raymond reveló que trabajó con su equipo en un nuevo concepto de diseño antes de dejar la compañía. Como Raymond dejó Ubisoft en 2014 y ya no forma parte de dicha empresa, no pudo revelar más detalles.

“¿Sabes algo? Hay un diseño que nosotros incluso tuvimos y trabajamos sobre lo que hubiéramos querido hacer, pero ya que ya no estoy en Ubisoft no puedo hablar de ellos y no sé quién quiera compartir ese concepto”.

Los fanáticos de la saga Splinter Cell esperaron un anuncio sobre un nuevo juego para la franquicia durante el E3 del 2018, pero nada pareció ser más que un rumor falso. De hecho, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, comentó en septiembre que no podía dar ningún detalle en un proyecto como tal, dando ideas de que la compañía tiene la intención de que alguna de sus marcas viva en largo plazo.

Probablemente, a lo que se refiere Jade Raymond como ‘proyecto’ ya no debe seguir intacto desde que ella dejó Ubisoft. La productora de 43 años también hizo comentarios acerca de Assassin’s Creed afirmando que ninguno del equipo original hubiera imaginado que se harían más de 20 juegos de la franquicia.

“Creo que el éxito depende del engagement, cuando tienes una historia con inicio, un medio y un final. Cuando acaba, el engagement es difícil de continuar. Pero creo que la solución a eso son los sistemas RPG (…) Cuando recién hicimos Assassin’s Creed era más un juego de acción y de mundo abierto puro. Eso es interesante. Creo que también se volvió más acerca de la elección del jugador y cosas sistémicas y esas son buenas cosas que están acorde a que los jugadores se expresen a sí mismos”. detalló la creativa.