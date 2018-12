Marvel’s Spider-Man: Insomniac se pronuncia sobre los trajes de The Amazing Spider-Man

Usuarios de Marvel’s Spider-Man recibieron como regalo de Navidad el traje que utilizó Tobey Maguire en las películas dirigidas por Sam Raimi. Ante este suceso, un fanático preguntó al jefe de CM de Insomniac Games si el traje que utilizó Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man también llegarían al videojuego exclusivo de PS4. Sin embargo, la respuesta que recibió generó polémica en los comentarios.

Todo esto se dio en los primeros días del lanzamiento del último DLC de Marvel’s Spider-Man, Silver Lining, el cual corresponde a la trilogía de contenidos descargables llamada “The City that Never Sleeps”.

Las películas del Hombre Araña siempre han generado debates entre los fanáticos del héroe, pues unos dicen que el mejor Spidey fue Tobey, mientras que otros afirman que Andre fue el que se asemejó más al amigable vecino.

La polémica se dio en Twitter, pues el usuario Matthew Rampage le preguntó al jefe de CM’s de Insomniac Games, James Stevenson si los trajes de TASM también llegarían a Marvel’s Spider-Man, pero la respuesta fue un rotundo no.

La respuesta terminó con las esperanzas de todos los fanáticos de The Amazing Spider-Man, quienes desean tener los trajes de Andrew Garfield dentro del título exclusivo de PS4. Por otro lado, Marvel’s Spider-Man cuenta con los trajes de Los Vengadores e incluso de Spider-Man Homecoming protagonizado por Tom Holland