Dota 2: Perú eSports se coronó campeón de la Liga Pro Gaming al derrotar a Infamous Gaming

La quinta y última temporada del 2018 de la 7k Liga Pro Gaming de Dota 2 ya tiene un nuevo campeón y es el team Perú eSports que superó en la final a uno de los equipos peruanos con más participaciones a nivel internacional, Infamous Gaming.

El evento presencial se realizó en Reserclub de Pueblo Libre y tuvo a los cuatro equipos que pertenecían a las semifinales de la 7K Liga Pro Gaming con los siguientes enfrentamientos: Infamous vs Thunder Awaken y Perú eSports vs Gorillaz Pride. Además de un showmatch a cargo de Elite Wolves vs Unknown Team.

Las semifinales del campeonato fue bo1 (al mejor de uno), los cuales dieron como ganadores a Infamous Gaming y Perú esports, quienes pudieron superar a sus contrincantes de turno para enfrascarse en una final bo3 (al mejor de tres). Es decir, el equipo que ganaba dos partidas se proclamaba como campeón.

La escuadra Perú eSports tenía mucha experiencia entre sus integrantes, pues el team lo conformaban: VanN, Kingteka, Kotaro Hayama, Ztok y Scofield, mientras que Infamous Gaming contaba con la presencia de MoOz, P4pita, Wu, Robo-Z y Timado.

A pesar de que los encuentros fueron muy peleados por ambas escuadras, los de Perú eSports pudieron superar a Infamous y se coronaron campeones de la quinta temporada de 7K Liga Pro Gaming. El premio que recibieron fue de 3500 dólares. Por otro lado, el torneo volverá en el 2019 con más temporadas competitivas para la escena dotera peruana.