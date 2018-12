Blizzard estaría pagando a sus trabajadores para que renuncien

Diablo Immortal, el nuevo título para celulares de la franquicia, fue presentado por Blizzard y Activision en el pasado BlizzCon 2018, lo cual ha dejado heridas sin cerrar dentro de la creadora de World of Warcraft, pues han surgido reportes donde señalan que la empresa americana estaría pagando a sus trabajadores para que renuncien.

El anuncio de Diablo Immortal recibió duras críticas por parte de los asistentes, espectadores y fanáticos de la exitosa franquicia, pues los propios usuarios consideraban que esta nueva versión era un insulto para la saga y todos los gamers de PC. Incluso el ex director de Diablo se pronunció diciendo que "Blizzard ya no entiende qué son los videojuegos".

La web Kotaku conversó con trabajadores de Blizzard, quienes afirmaron que la empresa ya estaba en problemas desde antes del anuncio de Diablo Immortal, pues se canceló una segunda expansión de Diablo III, y que Diablo IV estaba en desarrollo, pero fue reiniciado en el 2016.

Esta vez, fuentes de Eurogamer confirman que más de 100 empleados han aceptado dinero por parte de Blizzard, de manera voluntaria, para dejar de trabajar en la empresa. Además, una de las personas inmersas en este caso declaró y dijo lo siguiente: “Era muy bueno para dejarlo pasar. Esto es voluntario, no me malinterpreten. Pero, cuando ves una pila de dinero en frente de ti una y otra vez, empiezas a perder la esperanza y no puedes ver una situación buena en el futuro”.

Por otro lado, el reporte de Eurogamer también indica que esto sería plan de Activision, desarrolladora del reciente shooter Call of Duty Black Ops 4 y Destiny, para reducir el personal de Blizzard y reducir los costos; además, el estudio tendría en mente publicar más juegos en menos intervalos tiempo.