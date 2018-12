Un nuevo videojuego de Batman podría llegar en 2019 a cargo de WB Montreal

Los más ávidos fanáticos del caballero de la noche sabrán muy bien que las películas de Christian Bale no son la única de las últimas franquicias aclamadas de Batman. Los videojuegos a cargo de Rocksteady Studios y WB Montreal (lanzados entre 2009 y 2015) representan otro conjunto de producciones que ha estado esperando una secuela desde hace muchos años, y la misma podría llegar en 2019.

En esta oportunidad las novedades se centran en el desarrollador de Batman: Arkham Origins, tercer videojuego de la saga Batman: Arkham. Warner Bros Games Montreal no ha vuelto a publicar juego completo alguno desde tal desarrollo (tan solo un add-on de batichica en 2015).

Sin embargo, parece que será esta desarrolladora la encargada de traer de nuevo a flote la presencia del héroe de DC a nuestro control. Pues se sospecha que su nuevo título llegaría el próximo año y estaría basado en el mismo.

Esto se deduce a partir de una serie de insinuaciones hechas por el director creativo del estudio, Patrick Redding. Puntualmente, se trata de un proyecto llamado “REDACTED”, que ha aparecido en una serie de tuits, del cual es más llamativo es el publicado hace poco menos de una semana.

“Felices fiestas de todos nosotros en Warner Bros Games Montreal… y que el 2019 les brinde todo lo que desean”. Junto al tuit, el director enlaza una imagen posteada por Geoff Ellenor, donde se observa a tres miembros del equipo sosteniendo un cartel que dice “REDACTED”.

Happy Holidays from all of us at @WBGamesMTL ... And may 2019 bring you everything you wish! https://t.co/jGQlG8ylup