Battlenet: World of Warcraft, Overwatch, Starcraft II y otros juegos con descuentos de hasta 50%

Ya es una costumbre para Blizzard anunciar a fin de año grandes descuentos en su tienda virtual Battlenet. Esta vez, con el nombre de Ofertas Festivas, los usuarios podrán adquirir títulos de las distintas franquicias desarrolladas por la empresa americana como: World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty: Black Ops 4, Starcraft II y más, con precios reducidos en un 50 %.

Al igual que otras tiendas virtuales que ofrecen descuentos en juegos de PC, Blizzard también quiere sorprender a todos sus fanáticos, pues no solo ofrece grandes descuentos en los videojuegos mencionados, sino que también existe contenido como expansiones, monturas y mascotas.

Como se sabe, desde hace mucho que Blizzard entrelaza sus videojuegos en lo que respecta a contenido, pues si ya tienes World of Warcraft y deseas adquirir algún otro título como Overwatch recibirás una pet dentro de WoW.

Ya que las distintas franquicias de Blizzard están entrelazadas, los usuarios no solo recibirán contenido por compra de juegos, sino que también podrán generar sus propios ingresos dentro de cada título e incluso adquirir expansiones con la misma moneda de los videojuegos.

Por ejemplo, si juegas Hearth of Stone y consigues una carta que contiene el Tigre Spectral, la cual se convierte en una montura dentro de World of Warcraft. Podrás venderla dentro de la subasta WoW a precios inimaginables. Una vez que vendas la montura y con el oro que recaudaste por la venta podrás comprar monedas de juego que te permiten jugar por un mes, las cuales están entre 12 y 15 dólares.

Ofertas en World of Warcraft

Al adquirir esta edición solo llegarás a nivel 110 dentro de WoW y 30 días de tiempo de juego.

Con la compra de este paquete de World of Warcraft, obtendrás la expansión Battle for Azeroth, 30 días de tiempo de juego y una subida de personaje al nivel 110.

Por la compra de esta versión conseguirás los siguientes beneficios: 30 días de tiempo de juego, nivel 110 del personaje, Montura para World of Warcraft de la Horda u Alianza, mascota bebé de tortuga para Wow, frases, grafitis, gestos e íconos de jugador para Overwatch. Un dorso de carta para Hearthstone, grafitis para Starcraft II y una montura sable de llamas primigenio para Heroes of the Storm.

Si adquieres la edición de colección obtendrás lo siguitente: semental Trenzamar, el ravasaurio engalanado y Tortu (monturas), el bebé tortoliano para WoW; el dorso de carta Azeroth en llamas para Hearthstone; la montura sable de llamas primigenio para Heroes of the Storm; grafitis de la Horda y de la Alianza para Startcraft II y una colección de extras de cada fracción para Overwatch.

Ofertas de Overwatch

Esta versión te brindará acceso a la mayoría de mapas únicos y a muchos héroes, cada uno con habilidades especiales. Además, con las cajas de botín que consigas podrás personalizar tus héroes como quieras.

Con la compra de la edición legendaria de Overwatch recibirás lo siguiente: 5 aspectos legendarios y épicos (Hanzo Okami, Ana alcaudón y McCree hombre misterioso, y personaliza la apariencia de algunos de tus héroes favoritos dentro del shooter; aspectos originales de Reyes agente de Blackwatch o Morrison comandante; explora los orígenes de héroes con Bastion silvestre, Pharah jefa de seguridad e incluso Tracer piloto del Slipstream; lánzate al Nexo con Tracer; mascota de Winston bebé para World of Warcraft; Alas de Mercy para Diablo III y Retratos del juego de Starcraft II y un dorso de carta de Hearthstone.

Ofertas Call of Duty: Black Ops 4

La edición Battle de Call of Duty Black Ops 4 solo incluye los modos multijugador y el battle royale Blackout (no incluye el modo zombis). Para obtener el modo zombies deberás actualizar a la edición estándar.

Incluye el modo multijugador, el battle royale Balckout, el modo zombis, 1100 puntos de Call of Duty y Objetos de la Edición Digital.

La edición Deluxe incluye el juego Call of Duty: Black Ops 4, el pase Black Ops y 2400 puntos de Call of Duty.

Esta edición contiene el juego Call of Duty Black Ops 4, el pase Black Ops y 8500 puntos de Call of Duty.

Al adquirir este producto podrás disfrutar la experiencia del modo zombis, 12 mapas multijugador y 4 personajes exclusivos para el battle royale Blackout.

Ofertas en StarCraft II y StarCraft Remastered

Podrás jugar online y disfrutar de la trilogía de StarCraft II: Wings of Liberty, Heart of the Swarm y Legacy of the Void. Además, incluirá un pack de misiones de Nova: Operación sigilo, los modos de juego Cooperativo, Arcade y Arconte.

Esta versión contiene la colección de campañas de StarCraft II y objetos digitales exclusivos como: retratos, aspectos de unidades, mascotas, monturas, un nuevo héroe, y más, para todos los videojuegos de Blizzard.

El clásico juego de estrategia llega en una versión remaster para todos los que alguna vez disfrutaron de StarCraft. Al adquirir este título tendrás obsequios digitales para StarCraft II: 3 retratos exclusivos y a Alexei Stukov para las misiones cooperativas.