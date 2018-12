Assassin’s Creed: Ahora puedes combatir con Ezio en nuevo evento 'For the Creed' de For Honor [VIDEO]

Desde hoy todos los jugadores de For Honor, el juego de combate cuerpo a cuerpo de Ubisoft, podrán disfrutar de un nuevo evento llamado For the Creed, que introduce a Ezio Auditore y mucho más contenido de la saga Assassin’s Creed al juego.

For Honor recibirá una buena dosis de todo el universo Assassin’s Creed, incluyendo una experiencia que involucra al conocido Animus. Se trata del primer evento crossover hecho por la desarrolladora Ubisoft.

La duración del evento será desde hoy hasta el 10 de enero y “transformará la experiencia de For Honor con un nuevo giro temático de Assassin’s Creed en el modo dominio”. Nuevos visuales de los mapas, nuevos trajes, equipamiento, ejecuciones y emotes.

Ubisoft no se ha limitado a tan solo hacer que los personajes de Assassin’s Creed hagan sencillos cameos en el juego de combate. Sino que ha implementado una profunda fusión de la línea narrativa de ambos juegos, combinando ambos universos en un escenario muy factible.

“Los muchachos de moralidad ambigua de Abstergo han estado trabajando para crear una nueva experiencia de juego al revivir viejas memorias de los entusiastas luchadores: caballeros, vikingos, samurái y héroes Wu Lin. El resultado de su trabajo es For The Creed” menciona el sitio oficial de For Honor.

“En un evento de tres semanas, los jugadores tendrán acceso a una versión especial de Dominion, que encara a los asesinos (Assassins) contra los templarios (Templars). Los jugadores competirán por el control de tres zonas alrededor del mapa, pero cuando tu equipo capture la zona más cercana al punto de regeneración de tus enemigos, entonces tentarán a sus comandantes”.

El comandante para los asesinos es nada menos que Ezio Auditore da Firenze, el reconocido protagonista de la “saga de Ezio” que comenzó con la introducción de Assassin’s Creed II en 2009. Por otro lado, el comandante de los templarios será Cesare Borgia, antagonista de aquel escenario renacentista de la saga Assassin’s Creed.

“Con pozos de salud masivos y giros devastadores en el área de efecto, estos comandantes no serán sencillos de derrotar, pero hacerlo le brindará a tu equipo de 300 puntos y te acercará mucho más a la victoria. El primer equipo que complete 1000 puntos y elimina exitosamente a a todos los miembros del otro equipo gana”.

Otros cambios, además de los de Dominion Mode, incluyen un refresco visual en cada uno de los tres mapas seleccionados para el evento. Los famosos glitches del Animus presentes en la saga de Assassin’s Creed cuando las memorias del protagonista no podían sincronizar una zona física estarán presentes en For Honor.

Los acontecimientos dentro del evento For The Creed tomarán lugar dentro del Animus, por lo que podremos también escuchar al director del proyecto Animus, Warren Vidic, de Abstergo Industries, como narrador del mismo.

For The Creed también brindará una larga variedad de elementos customizables. Incluyendo prendas temáticas de Assassin’s Creed Odyssey como las máscaras de temática espartana. Estas están disponibles para todos los héroes, además de las prendas típicas de los templarios y asesinos.

También habrá armas nuevas para cada héroe, se podrá lotear emotes especiales temáticos, ejecuciones, efectos de humor, y trajes de batallas para todas los modos del juego, y todos basados en la saga de Assassin’s Creed. Finalmente, todos los drop attacks durante el evento se ejecutarán como asesinatos de aire, tal cual la conocida saga.

En este video (aunque en inglés) de YouTube subido por Dear Gamer, puedes ver trajes temáticos de Assassin’s Creed presentes en el evento For the Creed de For Honor.