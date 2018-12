Descuentos de hasta 90% en juegos de PC: Nuuvem inaugura ofertas por Fin de Año Gamer

La temporada navideña es también una de las favoritas de los gamers en general por el gran número de ofertas presentes en variedad de tiendas digitales para juegos de PC. Es por eso que la tienda digital Nuuvem no podía desaprovechar tal oportunidad y ya inauguró su Fin de Año Gamer.

Fin de Año Gamer es la temporada de ofertas de la tienda online Nuuvem y comenzó hoy. Su duración será de 16 días. Las ofertas alcanzan hasta el 95% de descuento. Repasa aquí una gran variedad de importantes títulos en oferta clasificados por precio y porcentaje de descuento.

Estas ofertas estarán disponibles hasta la noche del 4 de enero. Aproximadamente a las 8 p.m de tal día en hora local. Pero recuerda, Nuuvem tiene stocks ilimitados en algunos juegos, por lo que te recomendamos no esperar a último momento por si ya tienes un título en mente.

Juegos a menos de S/. 10.00

Juego Precio % dcto The Witcher 1: Enhanced Edition Director’s Cut S/2.28 85% The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition S/5.02 85% Human Fall Flat S/6.40 75% Batman Arkham Asylum GOTY S/6.68 80% Batman: Arkham City – GOTY S/6.68 80% Assassins’s Creed Freedom Cry S/8.22 70% Batman: Arkham Knight S/9.14 70% Euro Truck Simulator 2 S/9.14 75% Mad Max S/9.14 80% Middle-earth: Shadow of Mordor – GOTY Edition S/9.14 80% Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition S/9.14 80%

Si quieres ver todos los juegos en oferta a menos de S/. 10.00 ingresa a este enlace.

Juegos a menos de S/. 25.00

Juego Precio % dcto Assassin’s Creed Director's Cut Edition S/10.97 70% Assassin's Creed IV Black Flag S/10.97 70% American Truck Simulator S/12.80 75% Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Starter Edition S/13.71 70% Tom Clancy's Splinter Cell Deluxe Edition S/14.63 80% Assassin’s Creed Rogue Deluxe Edition S/16.46 70% Assassin's Creed Brotherhood Deluxe Edition S/16.46 70% Assassin's Creed Revelations Gold Edition S/16.46 70% Far Cry 4 S/16.46 70% Rising Storm 2: Vietnam – Digital Deluxe S/16.90 67% Planet Coaster S/17.92 76% Dark Souls II: Scholar of the First Sin S/18.29 75% Sid Meier’s Civilization V: The Complete Edition S/18.29 80% Batman Arkham Knight: Premium Edition S/18.29 80% Rocksmith 2014 Edition S/18.29 75% GRID 2 Reloaded Edition S/19.44 75% Project Cars S/20.58 75% Killing Floor 2 – Digital Deluxe S/21.95 67% Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Standard Edition S/21.95 70% Tom Clancy's The Division Gold Edition S/21.95 85% CS:GO Prime Status S/22.86 57%

Si quieres ver todos los juegos en oferta a menos de S/. 25.00 ingresa a este enlace.

Juegos a menos de S/. 50.00

Juego Precio % dcto Cuphead S/25.15 25% Watch Dogs 2: Deluxe Edition S/25.53 80% Injustice 2: Legendary Edition S/27.36 80% Far Cry 4: Gold Edition S/27.44 70% Assassin's Creed III: Deluxe Edition S/27.44 70% PlayerUnknowns' Battlegrounds S/27.44 46% Far Cry Primal: Digital Apex Edition S/30.18 70% Assassin's Creed Syndicate Gold Edition S/35.21 70% Mass Effect Trilogy S/36.50 60% Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Gold Edition S/41.15 70% Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition S/47.53 80%

Si quieres ver todos los juegos en oferta a menos de S/. 50.00 ingresa a este enlace.

Otros juegos populares:

Juego Precio % dcto Assassin's Creed Odyssey S/73.10 50% Tekken 7 S/59.37 50% Naruto to Boruto - Shinobi Striker S/51.13 60% Dragon Ball Fighterz S/54.79 60%

Recuerda que estas no son todas las ofertas presentes en la tienda digital. Así que no dudes en explorar más por si no encontraste tu videojuego favorito. Mira aquí todas las ofertas en Nuuvem.