Pokémon GO: filtran traje completo inspirado en Delibird para el evento de Navidad [FOTOS]

Ya es una tradición que Niantic desarrolle "outfits" para los avatares al momento de anunciar novedades en Pokémon GO, y esta vez no será la excepción, ya que un dataminer ha filtrado cómo serán estos nuevos trajes inspirado en Delibird para el evento de Navidad.

El último evento del año en Pokémon GO está programado para iniciar el 18 de diciembre a las 4:00 p.m y estará disponible en todo el mundo hasta el 2 de enero del 2019. Esta celebración marcará el regreso de la criatura mencionada en el párrafo anterior en su forma normal y shiny.

Chrales, conocido dataminer, compartió imágenes desde su cuenta de Twitter donde nos muestra cómo lucirán las nuevas prendas que usarán los avatares de Pokémon GO, pues Niantic habría desarrollado desde orejeras hasta botas con motivos de Delibird.

Son cuatro en total las prendas que tendrá a su disposición cada entrenador del juego de realidad aumentada, pues a las orejeras y botas mencionadas se les suma un suéter de color rojo con Delibird en el medio y unos guantes con la cara del pokémon.

Ambas prendas estarán disponibles para los avatares de varón y mujer, por lo que no habrá nada exclusivo; sin embargo, en las fotografías compartidas no aparece el precio que tendrá cada indumentaria. Es posible que Niantic decida que el outfit se encuentre gratis en la tienda de Pokémon GO.