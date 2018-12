Una de las nuevas consolas Xbox de Microsoft estaría diseñada para juego por streaming

Hace unas horas, el editor de Windows Central, Jez Corden, revelaba en Twitter que le nombre del nuevo kti de Xbox será Anaconda, el cual contará con las dos futuras consolas de Microsoft que sucederán a la familia de Xbox One; sin embargo, se acaba de filtrar que una de ellas estará diseñada para el juego en streaming.

La presencia de las nuevas consolas de Microsoft ha tomado mucha fuerza durante las últimas horas, pues no solo se reveló el nombre clave, sino que otro informante afirma que dichas plataformas se llamarían Xbox Anaconda y Lockharth.

Según Windows Central, medio dedicado de manera exclusiva a lo que sucede en Microsoft, Xbox Anaconda sería la más potente de las dos, ya que está relacionada como la sucesora de Xbox One X y tendría un precio más elevado. En lo que respecta a Xbox Lockhart seguiría un hardware refinado como Xbox One S, pero sería igual de potente que Xbox One X.

A pesar que Microsoft estaría en el desarrollo de dos consolas, cada una tendría caminos diferentes, pues Xbox Lockhart es el nombre clave de la plataforma que estará dedicada al juego mediante el streaming desde uno de los servidores de la misma empresa, ya que contará con una APU AMD Picasso, unidad que es relazicionada la nueva línea de laptos Microsoft Surface.

Xbox Lockhart estaría dentro del conocido Project xCloud, ya que estará enfocado en la compatibilidad total con casi todos los juegos disponibles en el catálogo de Microsoft. Lo cual es importante, ya que los usuarios que tengan un juego de la empresa, en cualquier consola, podrán disfrutarlo en este nuevo hardware, el cual tendrá un precio accesible.

Por otro lado, la que seguiría los tradicionales pasos de las plataformas de Microsoft será Xbox Anaconda. Esta nueva consola costaría más que la mencionada Xbox Lockhart. Este nuevo hardware sería compatible con todos los videojuegos disponibles en Xbox One.

Ambas consolas llegarían en el 2020, pero parece que las sorpresas no se detienen con Microsoft, pues hay rumores de que la empresa estaría preparando una tercera plataforma que sería anunciada en 2019, la cual no incluiría un lector de discos.