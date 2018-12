Fortnite: Dust2, mapa de Counter-Strike, es recreado por usuarios del battle royale

El nuevo Modo Creativo de Fortnite ya está disponible para todos los usuarios del popular battle royale, quienes recrean distintos mapas de varias franquicias de videojuegos, como es el caso de un fanático de CS:GO, quien diseñó una copia exacta del mapa Dust II.

El usuario que diseñó el mapa Dust II dentro de Fortnite es conocido como VariousPurple, quien compartió un video en Reddit donde realiza un recorrido por todo el mapa. Los comentarios por parte de los miembros del foro no se hicieron esperar y felicitaron al gamer por el trabajo realizado.

En el video compartido por VariousPurple, el usuario admite que le tomó 7 horas recrear uno de los mapas más populares de la franquicia Counter-Strike; sin embargo, este no sería el único jugador que ha trabajado para diseñar el mapa en mención, ya que en Twitter se compartió un video donde otro gamer, junto con sus amigos, realizaron un trabajo parecido.

Cnnr, quien pertenece al Team Parallel de Fornite, fue otro de los que habría realizado el mismo trabajo, ya que con ayuda de sus amigos rediseñó una versión más exacta que la anterior de Dust II con ayuda del modo creativo del battle royale.

We made Dust II from CS:GO in creative! Big thanks to @ParallelZJX @ParallelTekk and @ParallelScufzy for helping me out so much! pic.twitter.com/xDvmZfP7K7