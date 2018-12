La nueva Xbox no se llamaría Scarlett, sino que recibiría el nombre de un reptil; según periodista

Pese a la poca información que se tiene sobre la nueva consola de Microsoft, la cual se conocía con el nombre clave de Scarlett o Scarlet, un periodista reveló que la sucesora de la familia Xbox One ya tendría un seudónimo y sería el de un reptil.

Microsoft está acortando el tiempo de lanzamientos de sus consolas, ya que desde la pasada Xbox 360 hasta Xbox One pasaron 8; sin embargo, el tiempo entre la One y Xbox One X solo fue de 4 años, lo cual hace pensar que el anuncio de la nueva plataforma de los Rendmond llegaría en cualquier momento.

Los gamers, fanáticos de consolas, no solo esperan los grandes lanzamientos de videojuegos que se dará en todo el 2019, sino que la premisa será entre las nuevas plataformas caseras para poder disfrutar de los nuevos títulos.

Es así como los usuarios esperan noticias sobre PlayStation 5 (PS5), la nueva versión de Nintendo Switch y la siguiente Xbox que no tendrá el nombre de Scarlett, sino que el “nickname” que tendrá esta consola será de un conocido reptil.

Según el editor de Windows Central, Jez Corden, Microsoft ya estaría enviando a determinados estudios los primeros kits de desarrollo de la consola; sin embargo, uno de ellos ha llamado la atención del periodista, ya que lleva el nombre de Anaconda.

Al parecer esto no es nada nuevo para la empresa americana, ya que se utilizaron nombres clave referentes a reptiles para llamar a las anteriores consolas, pues Xbox One fue Durango y Xbox One X Chukwalla, por lo que Microsoft decidió seguir con el tema y decidió utilizar el apodo de Anaconda para su nueva plataforma.