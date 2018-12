Street Fighter V muestra publicidad dentro del juego y durante las pantallas de carga [FOTOS]

Capcom está introduciendo “contenido patrocinado” a Street Fighter V: Arcade Edition. Desde el 11 de diciembre, para promocionar dentro del juego compras para paquetes, vestimentas y el Pro Tour. La publicidad puede ser vista en los mismos trajes, como también en los escenarios y hasta en las pantallas de precarga. Lo que abre y amplio y complejo debate acerca de si Capcom no estaría aumentando la longitud de estas últimas para mostrar su publicada por un mayor tiempo.

Aun así, Capcom permite que desactives la publicidad del juego, pero no sin empujarte a considerarlo, ya que, al hacerlo, perderás dinero extra de tus peleas y el acceso a material de sponsors como trajes. Elementos, que en el caso te atraigan mucho, significarán que tendrás que vivir con la publicidad mientras juegas.

Ciertamente, no se trata de algo nuevo. La publicidad ingame es algo que se ha venido realizando en variedad de títulos que, de acuerdo a sus particularidades, y a las particularidades del género, han ejecutado este sistema de distintas maneras.

Un ejemplo, aparte de los juegos de fútbol y los de celulares gratuitos, es Quake Live, que al tratarse de un arena shooter, ofrece variedad de espacios amplios para colocar vallas digitales. Es decir, enormes paneles publicitarios ubicados en paredes largas tal cual podría suceder en la vida real. Esto no afecta casi en nada al desarrollo del juego. Sin embargo, los casos de publicidad ingame son lógicamente más comunes en videojuegos free to play.

Como mencionamos, Capcom tiene sus maneras de hacerte no querer desactivar la publicidad. Pero no hay duda que se trata de una acción polémica al tratarse de un videojuego de pago. La publicidad puede ser molesta dependiendo de cada individuo, pero si ya has gastado una buena cantidad de dinero en el juego, el estándar por ahora, es que la publicidad se encuentre fuera de él.

En una discusión sobre el tema en Reddit, el usuario Flaze_35 afirmó que durante un curso de e-marketing que llevó el pasado semestre, una de las preguntas en un examen fue “El juego online crea oportunidades especiales para” siendo la respuesta complementaria: “emplazamiento del producto”. El usuario afirmó que, en los cursos de marketing, se le está enseñando a los estudiantes a realizar este tipo de acciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Debe la publicidad estar fuera del juego si se trata de un título de pago?