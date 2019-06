PlayStation Classic vs SNES y NES Classic Mini: video de comparación [FOTOS]

Cuatro de las consolas retro más importantes del mercado en un mano a mano brutal. Mira aquí el video exclusivo donde hemos comparado a las máquinas de nostalgia hechas por Sony y Nintendo: PlayStation Classic, SNES Classic Mini, NES Classic Mini y la Super Famicom Mini. No te pierdas este cara a cara exclusivo de La República

PlayStation Classic está por fin disponible en nuestro mercado. ¿Cómo se compara con las consolas retro de Nintendo? En este video especial de La República podrás decidir tú mismo cuál de estas consolas tiene la mejor presentación, el mejor catálogo y, entre otras cosas, cuál brinda la mejor experiencia. Mira el cara a cara entre PlayStation Classic vs NES Classic Mini y SNES Classic Mini (con su hermano invitado).

Para este propósito hemos juntado, cara a cara, a 3 de las consolas clásicas más importantes del mercado. NES Classic Mini (2016), SNES Classic Mini y Super Famicom Classic Mini (2017) y la recién llegada a la cuadra: PlayStation Classic de Sony, que acaba de salir a la venta en nuestro país.

Datos adicionales:

NES Classic Mini (NES Classic Edition):

- Salida de video: HD 720p

- 3 filtros: CRT (con líneas de escaneo), 4:3 y 'Pixel perfect'

- Originalmente llegó con un mando

- Sistema de guardado basado en savestates, 4 espacios por juego

- 30 juegos:

1. Balloon Fight

2. Castlevania

3. Donkey Kong

4. Double Dragon II: The Revenge

5. Dr. Mario

6. Excitebike

7. Galaga

8. Ghosts 'n Goblins

9. Gradius

10. Ice Climber

11. Kirby's Adventure

12. Mario Bros.

13. Mega Man 2

14. Metroid

15. Ninja Gaiden

16. Pac-Man

17. Super Contra

18. Super Mario Bros.

19. Super Mario Bros. 2

20. Super Mario Bros. 3

21. The Legend of Zelda

22. Zelda II: The Adventure of Link

23. Bubble Bobble

24. Castlevania II: Simon's Quest

25. Donkey Kong Jr.

26. Final Fantasy

27. Kid Icarus

28. Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

29. StarTropics

30. Tecmo Bowl

(solo en Japón): Atlantis no Nazo

(solo en Japón): Downtown Nekketsu Kōshinkyoku: Soreyuke Daiundōkai

(solo en Japón): NES Open Tournament Golf

(solo en Japón): River City Ransom

(solo en Japón): Solomon's Key

(solo en Japón): Tsuppari Ōzumō

(solo en Japón): Yie Ar Kung-Fu

SNES Classic Mini (Super NES Classic Edition):

- Salida de video: HD 720p

- 3 filtros: CRT (con líneas de escaneo), 4:3 y 'Pixel perfect'

- Originalmente llegó con dos mando

- Sistema de guardado basado en savestates, 4 espacios por juego

- 21 juegos:

1. Contra III: The Alien Wars

2. Donkey Kong Country

3. Final Fantasy VI (originalmente en el oeste como Final Fantasy III)

4. F-Zero

5. Kirby Super Star (originalmente en Europa como Kirby's Fun Pack)

6. The Legend of Zelda: A Link to the Past

7. Mega Man X

8. Secret of Mana (originalmente en Japón como Seiken Densetsu 2)

9. Star Fox (originalmente en Europa como Starwing)

10. Star Fox 2

11. Super Ghouls 'n Ghosts

12. Super Mario Kart

13. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

14. Super Mario World

15. Super Mario World 2: Yoshi's Island

16. Super Metroid

17. EarthBound

18. Kirby's Dream Course

19. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

20. Super Castlevania IV

21. Super Punch-Out!!

(solo en Japón): Fire Emblem: Mystery of the Emblem

(solo en Japón): The Legend of the Mystical Ninja

(solo en Japón): Panel de Pon (conocido en occidente como Tetris Attack)

(solo en Japón): Super Formation Soccer (conocido en occidente como Super Soccer)

(solo en Japón): Super Street Fighter II: The New Challengers

PlayStation Classic (Super NES Classic Edition):

- Salida de video: HD 720p

- Sin filtros desde menú principal

- Originalmente llegó con dos mando de la serie SCHP 1000R

- Sistema de guardado basado en memory cards virtuales ilimitados*

- Sistema basado en savestates, 1 espacio por juego

- 20 juegos:

1. Battle Arena Toshinden

2. Cool Boarders 2

3. Destruction Derby

4. Final Fantasy VII

5. Grand Theft Auto

6. Intelligent Qube

7. Jumping Flash!

8. Metal Gear Solid

9. Mr. Driller

10. Oddworld: Abe's Oddysee

11. Rayman

12. Resident Evil Director's Cut

13. Revelations: Persona

14. Ridge Racer Type 4

15. Super Puzzle Fighter II Turbo

16. Syphon Filter

17. Tekken 3

18. Tom Clancy's Rainbow Six

19. Twisted Metal

20. Wild Arms

(solo en Japón): Arc the Lad

(solo en Japón): Arc the Lad 2

(solo en Japón): Armored Core

(solo en Japón): Devil Dice (también conocido como XI [sai])

(solo en Japón): G Darius

(solo en Japón): Gradius Gaiden

(solo en Japón): Parasite Eve

(solo en Japón): SaGa Frontier