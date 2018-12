El mejor videojuego para navidad: Rising Storm 2 y su mapa de soldaditos de plástico [FOTOS Y VIDEO]

Si eres de los que disfruta las vacaciones de navidad con la compañía de un buen videojuego, y mejor si es online, pues creemos que dimos con el clavo, ya que encontramos una de las experiencias más navideñas que puedas encontrar dentro de un videojuego de Steam.

Se trata de Rising Storm 2: Vietnam, pero precisamente del nuevo mapa navideño Green Army Men, que han estrenado totalmente gratis para los poseedores del juego, el cual parece más una conversión total, ya que transportaron al escenario del Vietnam de los setentas a una pequeña sala navideña.

Rising Storm 2: Vietnam es un videojuego de disparos en primera persona enfocado en la acción cooperativa y el realismo bélica. Cuenta con una jugabilidad única y aclamada que empuja al jugador a trabajar en equipo. Sin embargo, el nuevo mapa navideño, incentiva el estilo deathmatch de un arena shooter más tradicional al ser mucho más pequeño que cualquier otro mapa presente en el juego, cambiando radicalmente la dinámica del mismo.

Entonces ¿Son soldados del Vietcong luchando en un suburbio? Pues, para ser claros, no. Más bien se trata de una alternativa destinada a replicar los clásicos soldaditos de plástico que muchos tuvimos por juguetes en nuestra infancia, todos combatiendo dentro de una pequeña sala decorada para la ocasión: árbol de navidad, regalos, luces navideñas, etc.

Esta temática no es para nada nueva, pero sí que merece la pena volverla a probar ya que ha sido aplicada de manera inteligente en Rising Storm 2: Vietnam. Entre los intentos de transportar la idea de soldados de juguete a videojuegos podemos mencionar a Army Men, clásica serie de PlayStation 1 y más recientemente a The Mean Greens – Plastic Warfare.

Contrariamente a estos dos, Rising Storm 2: Vietnam es la secuela de Rising Storm, una expansión independiente de Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad. Todos juegos bélicos enfocados en el realismo.

Estos juegos desarrollados por Tripwire Interactive cuentan con una enorme y devota comunidad de jugadores, estableciendo así una jugabilidad enfocada en la cooperación muy difícil de ver en otros títulos del género, los creadores incluso se definieron en alguna ocasión como una antítesis de Call of Duty).

Rising Storm 2: Vietnam está disponible para PC en Steam. Durante las ofertas de otoño en Steam estuvo a un precio alrededor de los 20 soles, por lo que es seguro que para las ofertas de navidad (invierno) el precio vuelva a bajar. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar esta experiencia.

Si deseas adquirir Rising Storm 2: Vietnam que llega con el nuevo mapa Green Army Men completamente gratis, puedes hacerlo ingresando a este enlace.