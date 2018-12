Algunos usuarios afirman que el online de Super Smash Bros. Ultimate es uno de los peores

El sitio KnowTechie reunió una serie de quejas hechas por usuarios acerca de Super Smash Bros. Ultimate y precisamente de su funcionalidad online. Los comentarios no se andan con rodeos, y señalan directamente al videojuego crossover de Nintendo como uno con los peores sistemas de juego online existente.

Según este sitio, no solo jugadores si no también reseñadores de videojuegos han señalado que Super Smash Bros. Ultimate presenta tartajeos (stuttering) en el juego, movimientos que no se ejecutan, botones que no se registran, golpes que parecen caer en el adversario pero no afectan su salud, e incluso segundos de inactividad en medio de la acción.

Super smash bros ultimate has perhaps the worst online matchmaking/netcode of any AAA game - for its time - ever. I like the game a lot but that just makes this so much worse.

Smash's netcode is pure TRASH. Even in LOCAL multiplayer matches, it's terrible. This weekend, we tried to play with 4 players on my Switch and a 5th player on his own Switch. We were sitting right next to each other and the lag was as if we were on opposite sides of the planet