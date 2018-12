Pokémon GO: dataminer filtra posibles aspectos navideños con esta criatura [FOTOS]

Los Encuentros de Entrenador no es lo único que esperan todos los entrenadores de Pokémon GO, ya que, como en años anteriores, Niantic prepara sorpresas para celebrar la navidad con los usuarios al introducir nuevos modelos al juego; y parece ser que esta vez no será la excepción, ya que un dataminer ha filtrado nuevos aspectos de esta criatura.

Cada evento o temporada del año es celebrada en Pokémon GO, lo cual trae consigo no solo apariciones frecuentes de una criatura en específico, sino que también la empresa “viste” a los pokémon para que los entrenadores las coleccionen.

Esto no es nada nuevo en Pokémon GO, ya que desde los primeros eventos que se realizaron meses después del estreno del juego, Niantic incluyo modelos de distintas celebraciones utilizando a Pikachu; sin embargo, esto podría cambiar durante el mes de diciembre.

El dataminer Chrales, popular en la comunidad de Pokémon GO por sus constantes filtraciones, ha descubierto en los códigos del famoso juego para smartphones la presencia de dos nuevos aspectos para Raichu que podrían estar durante el evento de diciembre.

Es posible que estos aspectos pertenezcan a dos eventos diferentes de Pokémon GO, ya que en uno Raichu tiene puesto una especie de gorro con dibujos de nieve sobre la prenda, mientras que en la siguiente imagen está con flores sobre la parte izquierda de su frente haciendo referencia al verano. Otra de las opciones podría ser el género del pokémon.