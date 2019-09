The Last of Us 2 recibe galardón en esta categoría de los Gamers Choice Awards 2018

Hace unos días The Games Awards 2018 nos dejó con mucho hype con los anuncios y sorpresas en las premiaciones; sin embargo, el domingo 9 de diciembre se celebró en Los Ángeles, California, Gamers Choice Awards, donde uno de los protagonistas fue The Last of Us 2, ya que recibió su primer galardón sin ser estrenado en las consolas de videojuegos.

La espera por el arribo de The Last of Us 2 parece nunca tener fin, y es que luego de ser anunciado en el pasado PlayStation Experiencie 2016 por Naughty Dogs se ha sabido poco o nada sobre el futuro de este esperado juego de acción y aventura.

El pasado 26 de septiembre fue una fecha importante para todos los fanáticos de The Last of Us, ya que se cumplían cinco años del brote, llamado Outbreak Day, en este día, Naughty Dog nos presentó dos nuevos tráilers de TLOU 2 (The Last of US 2) en donde nos mostraba a Ellie más madura y mucha acción.

Al parecer, The Last of Us 2 seguirá los pasos de la primera entrega en lo que respecta a premiaciones, ya que Naughty Dog compartió en Twitter que ganó en la categoría "al juego más esperado del año" por todos los gamers que votaron en esta ceremonia.

Las ansias de miles de usuarios por poder jugar The Last of Us 2 es inmensa, ya que son más de dos años de espera y Naughty Dog no se siente preparado para anunciar la fecha de lanzamiento de la segunda parte de su exitoso título.