Fortnite: jugadores hacen asombrosas maniobras con los nuevos aeroplanos [VIDEO]

La temporada 7 de Fortnite ha llegado junto a las X-4 Stormwing, una pequeña avioneta con grandes posibilidades. Se trata de uno de los agregados más radicales que ha recibido Fortnite en toda su existencia. Muchos están comparandolo con la conocida franquicia de Battlefield.

Epic Games ha dispuesto que junto a este nuevo vehículo también haya llegado un nuevo bioma acorde con la temporada navideña en el hemisferio norte. Fortnite estrena un nuevo ecosistema de nieve, algo que también está por realizar PUBG.

Siguiendo con las avionetas X-4, estas también emiten un sonido muy particular y no tan caricaturezco, permitiéndote estar alerta cuando uno esté aproximándose.

Las mismas cuentan con turbo y también disparan pequeñas balas, se trata de un cambio en la jugabilidad radical y que seguramente dará mucho que hablar en las próximas semanas.

Además de la jugabilidad, estos pequeños aviones también permiten ver el mapa desde otra perspectiva, y aunque Fortnite no se caracterice por brindar los paisajes más asombrosos de los videojuegos, observar algo así merece la pena.

Aquí te dejamos una variedad de clips y un video que demuestra el nivel de jugabilidad alcanzado con Fortnite gracias a sus nuevas actualizaciones para la temporada 7.

The double plane steal. 🛩️🛩️ This is so much fun! pic.twitter.com/obWLzLhmJl