Pokémon GO: Recompensas y criaturas prohibidas en los Combates de Entrenador

Usuarios de todo el mundo ya se preparan para disfrutar de los Combates de entrenador en Pokémon GO. Donde podrán enfrentar a sus amigos y cualquier otro usuario que esté cerca de ellos con el objetivo de obtener increíbles recompensas; sin embargo, no todo será perfecto, ya que no podrán utilizar dos criaturas durante las batallas.

Como se sabe, el modo PvP de Pokémon GO tendrá tres ligas, Súper, Hyper y Ultra, en las que cualquier entrenador podrá participar dependiendo del poder de combate de sus criaturas, la primera tiene un límite de 1500 PC, la segunda 2500 y la tercera no tiene límite de PC.

Para retar a un usuario debes dirigirte a la parte inferior derecha de la pantalla donde se encuentra un buscador que nos muestra los pokémon cercanos y las incursiones que están por iniciar, ya que con la nueva actualización se agregará una opción más que dirá “Battle” o “Batalla”, en esta opción encontrarás el código de combate para retar a tu amigo y estará tu líder de equipo.

Recompensas de los Combates de Entrenador en Pokémon GO

Niantic nos da la posibilidad de ser entrenados por bots, los líderes de equipo, a quienes podremos retar las veces que queramos, pero solo recibiremos como recompensa Polvos Estelares una vez al día y acumularemos puntos en la medalla Entrenador Guay, la cual ha sido reactivada para este nuevo modo de Pokémon GO.

Por otro lado, los entrenadores podrán recibir hasta tres premios al día por derrotar a otros usuarios en las batallas pokémon. Esta será la nueva forma en que los usuarios puedan acumular Piedras Sinnoh para evolucionar a sus criaturas de la cuarta generación.

Como se sabe, para los combates de Entrenador, los cuales están divididos por el poder de combate de las criaturas, Niantic ha prohibido el acceso a dos criatuas, Ditto y Shedinja debido a sus habilidades, recordemos que la criatura de color rosa puede copiar apariencia y movimientos, mientras que Shedinja al usar su movimiento Superguarda se hace inmune a todo tipo de ataque que no sea supereficaz contra él como habilidades de tipo Siniestro, Fuego, Fantasma, Roca o Volador. Te mostramos la siguiente imagen hecha por la página PoGoPeru donde explica este modo de juego.