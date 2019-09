Un nuevo Far Cry será revelado mañana en The Game Awards 2018 [VIDEO]

Ubisoft publicó un teaser que revela (y con spoilers) el evento final de Far Cry 5, presentando el contexto con el que comenzaría el nuevo título de la franquicia, que probablemente llegue para PlayStation 4, Xbox One y PC. Este nuevo juego será revelado mañana durante los Game Awards 2018.

En este nuevo juego y escenario, la montañosa y ficticia región de Hope County presente en Far Cry 5 ha sido afectada por la explosión de un arma nuclear, al que le sigue un proceso de devastación y recuperación evidente.

