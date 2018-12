YouTube: PlayStation celebra dos años del anuncio de The Last of Us Part II [VIDEO]

Los fanáticos que tuvieron la suerte de disfrutar de The Last of Us en el 2013 no solo recuerdan el día del Outbreak Day cada 26 de septiembre, sino que también tienen tatuado en la memoria el 3 de diciembre del 2016, ya que corresponde a la fecha en que se confirmaron todos los rumores sobre The Last of Us Part II. Dicho anuncio cumple dos años y PlayStation decidió celebrarlo con un video desde su canal de YouTube.

PlayStation Experiencie del 2016 fue el evento desarrollado por Sony en Anaehim, California, era la ceremonia más esperada por todos los fanáticos de la creación de Naughty Dogs, ya que serían testigos del primer tráiler que nos volvería a mostrar a Ellie y Joel, tres años después.

Es así como The Last of Us Part II se ha convertido en el título más esperado por todos los gamers, ya que esta vez jugarán en el rol de Ellie, quien es mayor de edad y se enfrentará a distintos enemigos para conocer cómo se originó El Brote.

El video subido por PlayStation a YouTube está lleno de emoción, pues no solo nos muestra el primer tráiler que confirmo The Last of Us Part II, sino que contiene la reacción de distintos usuarios que volvieron a ver este emotivo anuncio por parte de Naughty Dogs en el PlayStation Experiencie de aquel año.

Es importante mencionar que The Last of Us Part II estará disponible para PS4 y aunque no tenga fecha de estreno en la consola de Sony, se especula que podamos tener noticias del videojuego en The Game Awards 2018.