Pokémon GO: Nuevas investigaciones de campo llegan al juego [FOTO]

El último Community Day del año en Pokémon GO parece ser todo un éxito, y es que miles de entrenadores han compartido sus capturas durante los dos días que tiene dicho evento, pero no todo queda ahí, pues Niantic liberó una serie investigaciones de campo, las cuales permitirán atrapar un legendario al completar los siete sellos.

Días atrás las pokéstops nos daban tres misiones, las cuales eran importantes para completar la investigación de Let’s GO Meltan, donde teníamos la chance de capturar a Ditto, Aerodactyl y Scyther en Pokémon GO; sin embargo, Niantic realizó más cambios y ha liberado más de 20 misiones.

En caso no hayas podido ser parte del último Community Day del año en Pokémon GO no te preocupes, pues las nuevas misiones te permitirán capturar a seis de las once criaturas que son protagonistas del evento más grande creado por Niantic.

Son 30 las Investigaciones de Campo que ha puesto Niantic en Pokémon GO, en la que los entrenadores podrán obtener criaturas con aspecto normal o shiny, las cuales son: Larvitar, Bulbasaur, Eevee, Charmander, Squirtle, Misdreavus, Gastly, Dratini y Magikarp. En la siguiente imagen podrás ver todos los desafíos y sus recompensas.

Como se muestra en la imagen, los entrenadores tendrán más chances de capturar a Charmander, Bulbasaur y Squirtle, ya que son recompensas de dos grupos de investigaciones de campo; por otro lado, contamos con la presencia de Porygon, Feebas y Electabuzz. Es importante recordar que estos nuevos desafíos estarán disponibles durante todo el mes de diciembre y tendrás la oportunidad de capturar a Moltres, Zapdos, Articuno, Entei, Suicune y Raikour al completar el séptimo sello; por otro lado, el Community Day de Pokémon GO culminará a las 2 a.m. del lunes 3 de diciembre.