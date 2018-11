Nintendo cae un 33% en bolsa y depende críticamente de esta temporada navideña [FOTOS]

Nintendo ha perdido 20 mil millones de valor de mercado desde el lanzamiento de Nintendo Labo. Una temporada navideña es de suma importancia para la compañía del fontanero. El Black Friday y el Cyber Monday fueron días aliviantes en este sentido ya que Nintendo Switch pudo vender mucho más que sus contrapartes PS4 y Xbox One, al menos en Estados Unidos. Nintendo necesita reganar impulso con próximos títulos como Super Smash Bros. Ultimate y más títulos del próximo año de manera crítica.

Un importante número de analistas han descrito la situación de Nintendo de manera alarmante, ya que afirman que el envío de existencias (consolas Nintendo Switch) a las tiendas por parte de Nintendo van por debajo del objetivo de ventas para los próximos meses antes del cierre del año fiscal. Todo según lo descrito por el medio especializado en datos financieros Bloomberg.

Se prevé que Nintendo esté enviando menos unidades de las necesarias para cumplir el objetivo de ventas que asciende a las 20 millones de unidades vendidas para marzo del 2019. Esto quiere decir que los inversionistas no verán las cifras esperadas desde que se anunció la consola para este periodo.

Para entrar más en contexto, es útil el recuerdo del lanzamiento de Nintendo Switch, que gracias a una activa campaña de publicidad y el factor innovador en presentar funcionalidades tanto de consola de sobremesa como portátil; pudo generar un presagio para el segundo año, donde Nintendo Switch seguiría creciendo, asegurando unas 20 millones de consolas vendidas. Todo posible gracias a los lanzamiento de Super Mario Odyssey, Splatoon 2 y Zelda: Breath of the Wild.

Algunos analistas, como Cornelio Ash, de la firma William O’Neil & Co. De los Angeles afirman que “Todas las grandes consolas necesitan un gran segundo año y Nintendo no ha podido brindar un buen segundo año para la Switch”.

“Los inversionistas han creído en la meta de 90 millones de unidades para el plazo de cinco años de la Switch en el mercado. Pero, después de este año (el segundo año), una meta así se ve casi imposible” acotó Ash.

Según las estimaciones de estos de analistas, según las informaciones existentes gracias a medios japoneses y filtraciones, Nintendo solo podría enviar a retail (distribución), y posteriormente vender, un máximo de 35.4 millones de unidades. Este número esta debajo del objetivo de 37.8 millones de consolas, meta que los inversores esperaban.

Este momentum bajo en el mercado de Nintendo comenzó desde el lanzamiento de Nintendo Labo. El medio Bloomberg, que elaboró un detallado análisis del estado actual de Nintendo y sus previsiones a futuro, afirma que el factor clave para reganar impulso son los lanzamientos de nuevos juegos.

Nintendo planea grandes lanzamientos para el próximo año, incluyendo nuevos juegos de Animal Crossing, un nuevo juego de Pokémon y otro título de Metroid. Lo cierto es que las comparaciones de la Switch con su exitosa hermana mayor de hace dos generaciones, la Nintendo Wii, han dejado de existir para los inversionistas.

Regie Fils-Aime detalló recientemente: “Nosotros corremos hacia el riesgo, no lejos del riesgo. Con el riesgo, a veces, tienes un gran éxito, y a veces no tanto. Uno de los presidentes de otra de nuestras compañías dijo una vez, ‘cuando las cosas van bien, no hay que dejarse atrapar; y cuando van mal, no hay que estar tan tristes por ello”.

“La temporada navideña –octubre, noviembre y diciembre- son de importancia crítica para nuestra compañía” detalló Fils-Aime. Esta temporada navideña arrancó con el pasado Black Friday. En Estados Unidos, la Nintendo Switch acaba de convertirse en la consola más exitosa de la historia de la compañía para el periodo de Acción de Gracias, que incluye tanto al Black Friday como al Cyber Monday. Todo esto gracias a nuevos títulos como Pokémon Let’s Go y próximos a salir como Super Smash Bros. Ultimate.