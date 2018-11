Pokémon GO: Llegan nuevos pases de incursión EX para usarlos en estos días [FOTOS]

La nueva actualización de Pokémon GO, la cual ya está disponible para iOS y Android, permite a los entrenadores ordenar de manera inversa la lista de amigos y criaturas; por otro lado, Niantic agregó un cartel con la fecha al lado derecho del nombre de los pokémon en caso hayan sido capturados en el 2016 o 2017, pero eso no es todo, pues los usuarios podrán recibir nuevos pases de incursión EX.

Como se sabe, hay dos tipos de "raid" en Pokémon GO, las incursiones normales que constan de cinco niveles y las incursiones EX, la cual es comandada por un solo pokémon legendario, como es el caso de Deoxys, criatura que reemplaza a Mewtwo desde el mes de octubre.

Miles de usuarios ya han recibido la invitación correspondiente para poder participar de las incursiones EX y tendrán la chance de atrapar a Deoxys en una de sus cuatro formas: normal, ataque, defensa y velocidad.

¿Cómo ganar un pase de incursión EX?

Para obtener un pase de este tipo lo único que debes hacer es participar de una raid y derrotar al jefe de turno, pero no en cualquier gimnasio, ya que en ese lugar debe llevarse a cabo una incursión EX, luego de esto recibirás una invitación que podrás encontrar en tu bolsa.

Todo esto consta de suerte, ya que no se sabe dónde habrá una incursión EX, por lo que es aconsejable participar de varias raids para aumentar las chances de obtener una invitación de estas. Los nuevos pases de este tipo llevan las fechas 6 y 7 de diciembre, días en los que aparecerá Deoxys en Pokémon GO.

Por otro lado, los pases de incursión EX permiten a los entrenadores a invitar a quien ellos quieran, por lo que es aconsejable que vayas con quien tengas un nivel de amistad importante dentro de Pokémon GO, ya que aumentaría el daño generado en Deoxys y podrás obtener más Honor Balls.