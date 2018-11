Black Friday: Steam ofrece Counter Strike, Left 4 Dead y otros juegos a menos de 5 soles [FOTOS Y VIDEO]

La temporada del Black Friday ya comenzó y el mundo de los videojuegos no puede ser ajeno a ello. Es precisamente Steam, la reconocida plataforma de videojuegos digitales para PC la que está tomando la batuta para ofrecer ofertas y descuentos de locura en cientos de videojuegos. Hemos reunido aquí los más importantes, ¡pero hay muchos más!

Como era de esperarse, Steam no se ha quedado atrás en la actual edición del Black Friday, y ya ha estrenado hace un par días sus conocidas ofertas de otoño. Juegos como Counter Strike, Left 4 Dead 2, Half Life y muchos más clásicos de Valve son ofrecidos por menos de 5 soles. Mira aquí todas las ofertas.

Estas son algunas de las ofertas en Steam. Juegos de Valve a menos de 5 soles:

Counter-Strike 1.6 a S/. 2.20

El clásico Counter Strike llega junto con Condition Zero, todo por 2 soles y 20 céntimos. Todo original y digital.

Half Life a S/. 4.40

El clásico primer juego de Valve con el que conquistó el mundo y que acaba de cumplir 20 años puede ser tuyo totalmente original por solo 4 soles y 40 céntimos.

Left 4 Dead 2 a S/. 4.40

Otro videojuego que está de aniversario, ya que el 17 de noviembre cumplió 10 años (el primer Left 4 Dead) puede ser tuyo al mismo precio: 4 soles y 40 céntimos. La gran acogida online que sigue teniendo este juego no puede pasar desapercibido. Horas de diversión aseguradas por años a un precio de regalo.

Counter Strike Global Offensive a S/. 15.07

CSGO está disponible por tan solo 15 soles y 50 céntimos. Pero, lo mejor es comprarlo a través del Counter Strike Complete, un pack que incluye a CSGO Full Edition junto con Counter Strike 1.6 y Counter Strike Condition Zero por un precio hasta menos: 15 soles y 7 céntimos. Insistimos, estas ofertas en juegos originales dejan a la piratería fuera de sí.

Todos los juegos de la historia de Valve a tan solo S/. 35.22

¿Quieres hacerte con todos los juegos de Valve de una y aprovechar una oferta que no se ve todos los años? Pues el Valve Complete Pack tiene un descuento del 90%. Su precio original es de 356 soles, pero por el Black Friday podrás llevartelo por tan solo 35 soles y 22 céntimos. Y dicen que los precios formales son demasiado caros. ¿Lo mejor de todo? Te llevarás todos los juegos de Valve, aquí tienes la lista completa:

Counter Strike 1.6

Counter Strike Condition Zero

Counter Strike Source

Counter Strike Global Offensive Full Edition (CSGO)

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

Team Fortress Classic

Half Life

Half Life: Blue Shift

Half Life: Opposing Force

Half Life 1: Source

Half Life 2

Haf Life 2: Episode One

Half Life 2: Episode Two

Portal

Portal 2

Day of Defeat Source

Day of Defeat

Deathmatch Classic (el homenaje de Valve a Quake)

Ricochet

Otros increíbles juegos a precios increíbles

Age of Empires a S/. 10.00 (más todas las expansiones a S/. 26.53)

Revive este clásico de la estrategia en tiempo real gracias a su edición HD que está disponible en Steam a solo 10 soles. Entra a este enlace.

Si deseas las nuevas expansiones del Age of Empires (The Forgotten Empires, African Kingdoms y Rise of the Rajas) las que dan nueva vida a la serie querida por todos y hasta incluyen a los incas, puedes comprar todo el paquete de Age of Empires más sus expansiones a tan solo 26 soles y 53 céntimos.

Rocket League a S/. 24.97

La mejor compra que podrás hacer. Tanto FIFA y PES envidian la sensación jugable de este videojuego de fútbol con carros. Llévatelo por tan solo 24 soles y 97 céntimos.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a S/.34.99

Recomendación de la casa. Uno de los shooters cooperativos más divertidos e intensamente jugables del mercado. Puede ser tuyo por 34 soles y 99 céntimos.

GTA V a S/. 63.59

Otro infaltable en cualquier biblioteca. Llévatelo por 65 soles y 93 céntimos.

¿Quieres ver todas las ofertas? Hay muchas que no hemos mencionado, entra a este enlace para ver los videojuegos más vendidos.