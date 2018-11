Facebook: Señora discute con jugador de Pokémon GO que botó de un gimnasio al pokémon de su hijo [VIDEO]

Pokémon GO es todo un fenómeno social, y sería difícil dudar de ello. La aplicación de Niantic no solo genera un gran éxito en el número de descargas, ni el surgimiento de espontáneas aglomeraciones de entrenadores por la ciudad. También implica competencia y esta puede llegar en formas hilarantes como lo ha demostrado un reciente video viral en Facebook, donde se observa a una señora haciendo un particular reclamo por su hijo.

Pokémon GO contiene una gran variedad de formas para interactuar no solo con la realidad aumentada presente dentro del juego, sino con los otros entrenadores ahí afuera, quienes pueden cooperar o competir contigo de muchas formas. Una de estas formas son los llamados gimnasios, ubicados en lugares con importancia de la urbe, donde los más adeptos a esta aplicación pueden competir para recoger monedas.

La dinámica consiste en llegar a uno de estos gimnasios y lograr vencer a los pokémon que lo resguardan. Si logras esto, podrás dejar a tu pokémon ahí para que recoja monedas que te serán de mucha ayuda en el futuro. Eso, si es que no llega otro entrenador y bote a tu pokémon venciéndolo.

Esto puede generar gran competencia y algunas situaciones graciosas, como lo demuestra esta publicación en Facebook sobre un video viral, en el que se puede observar a una señora discutir airadamente con un entrenador de Pokémon GO, reclamándole "por qué bota al pokémon de su hijo".

Al parecer, el entrenador que grabó el video habría expulsado al pokémon de un pequeño jugador de Pokémon GO, de un gimnasio, lo que desató la ira de su madre, quien, llevando al niño a bordo de un auto sedan, fue a incriminar a los entrenadores (quienes también estaban a bordo de un auto). A través de las ventanas, la señora empezó a recriminarles por haber botado al pokémon de su pequeño hijo.

"Anda juega con otro pues, no con un niño" dice la mencionada señora en el video. Los entrenadores le responden preguntándole "¿Pero cuál es el problema?", "Es solo un juego, señora". El video está publicado por la cuenta de Robamos Memes en Facebook y está causando furor en dicha plataforma.