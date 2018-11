PS5: Importantes desarrolladores ya confirmaron que trabajan en la PlayStation 5 [FOTOS]

Horas antes del rumor que está remeciendo a todos los rincones gamers sobre la fecha de anuncio y llegada para la PS5 al mercado, se dio a conocer una lista de importantes empresas desarrolladoras que ya habrían confirmado, y algunos tan solo rumoreado, su trabajo con la siguiente consola de Sony: PlayStation 5.

A pesar de que no se conoce de primera mano qué juegos están siendo desarrollados ya con la PlayStation 5 en mente, se habla fuertemente sobre que los kits de desarrollo ya están en manos de estos importantes desarrolladores, entre los que se encuentran Activision, Bethesda, Bandai Namco, Square Enix y más.

Estos son todos los desarrolladores que estarían trabajando desde ya con la PlayStation 5:

De acuerdo a un anuncio de la misma Infinity Ward en Linkedin, se conoce que la empresa está buscando un diseñador de videojuegos. Se conoce que Infinity Ward es el siguiente estudio en tomar el mando para lanzar el eventual Call of Duty del 2019, este título podría llegar para PlayStation 5.

Al estudio Luminous Production, de propiedad de Square Enix, que anteriormente estuvo involucrado en la producción de una serie de televisión, le han asignado un cambio de tareas. El director de 3D gráfico de dicho estudio estará trabajando ahora para un título AAA que saldrá en PS5.

Supermassive Games debería estar muy ocupada con el desarrollo de The Dark Pictures Anthology. Una de sus miembros, precisamente una integradora de niveles de la compañía llamada Sunny Mody, afirma en su perfil de Linkedin que está trabajando en un “título AAA sin anunciar para la consola de siguiente generación de Sony”. Como sabemos, este estudio trabaja en conjunto con Bandai Namco.

Bethesda es el más confirmado de esta lista, ya que recientemente anunciaron que su próximo título, Starfield, está siendo desarrollado para PS5. Todd Howard, su productor ejecutivo, confirmó en una entrevista el hecho. Bethesda lo anunció incluso en su Twitter.

