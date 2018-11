Facebook: Magnemite shiny habría llegado al juego según estas imágenes de entrenadores [FOTOS]

Al parecer Pokémon GO no ha parado de renovar su contenido a pesar de que Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee ya están a la venta en nuestro país. Las novedades continúan a tope en la aplicación de Niantic, como parece revelar un reciente descubrimiento hecho por entrenadores en Facebook y Reddit: la llegada de Magnemite shiny.

Magnemite shiny se habría sumado a la lista de pokémon variocolores que ofrece Pokémon GO. Esto es lo que se está empezando a afirmar en ciertos reportes hechos por los jugadores en distintas plataformas.

En una publicación en Reddit de hace aproximadamente una hora, el usuario cevoorn ha publicado una imagen que confirmaría la llegada de dicho pokémon en su versión shiny:

Paralela a la imagen, dicho usuario comentó lo siguiente: “¿Adivinen qué? Cuando intenté capturarlo, obtuve un Meowth en lugar de un Magnemite. No puedo creerlo, es muy triste”.

La comunidad de Reddit suele contar con un particular sentido del humor, y rápidamente spammearon el comentario de ceevorn con una infinidad de respuestas diciendo solo “F”, en alusión al conocido meme de “Press F to pay respects” (presiona F para brindar respeto), originada por Call of Duty: Advanced Warfare.

En Facebook, la cuenta de PoGo Perú publicó también unas imágenes de Magnemite shiny, aunque al parecer, se trataría de la misma imagen publicada en Reddit, pero redimensionada.

Por lo pronto, no hay más reportes acerca de una confirmación de la llegada de Magnemite shiny. Pero podemos deducir que, así se trate de un bug, la existencia de un sprite de Magnemite shiny ya estaría hecho.