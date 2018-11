¿Por qué PlayStation renunció al E3 de 2019? La PS5 asoma entre las razones según usuarios [FOTOS Y VIDEO]

PlayStation acaba de dar un batacazo en la industria mundial en los últimos minutos al anunciar, según un comunicado a gameinformer, la compañía japonesa anunció que no participará en el evento anual que quizá es el más importante de toda la industria de los videojuegos y que suele realizarse en junio de cada año, el Electronic Entertainment Expo, más conocido como E3.

“A medida que la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment continúa buscando oportunidades creativas para involucrar a la comunidad. Los fanáticos de PlayStation significan el mundo para nosotros y siempre queremos innovar, pensar de manera diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores. Como resultado, hemos decidido no participar en el E3 2019. Estamos explorando formas nuevas y familiares para involucrar a nuestra comunidad en el 2019 y no podemos esperar para compartir nuestros planes con usted”. Puede leerse en el comunicado emitido por Sony.

Esto ha generado sorpresa tanto en la industria como en un gran número de fanáticos alrededor del mundo quienes están tratando de explicarse el por qué de esta rara y tan inusual decisión de Sony.

Como se conoce, el PlayStation Experience de este año fue cancelado semanas atrás. En aquella ocasión Sony señaló directamente la razón para su cancelación, afirmando que no tenían juegos para mostrar.

Sony fue consultado sobre si esta decisión tenía que ver con algun nuevo plan o la realización de algún evento en particular por parte de la marca, como algo similar a lo que hace Nintendo con sus Nintendo Direct. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Jennifer Clark, vicepresidenta de las comunicaciones de PlayStation confirmó: “No activaremos ni daremos una conferencia de prensa alrededor del E3”.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, se trata de un anuncio que ha remecido todos los rincones de los videojuegos, tanto jugadores como desarrolladores se han pronunciado al respecto en distintas plataformas como Facebook y Reddit.

Un gran número de jugadores cree y piensa que todo se debe a una estrategia de Sony para preparar el anuncio de su siguiente consola: la esperada PlayStation 5.

Como se recuerda, PlayStation ha estado presente en todas las ediciones del E3 desde que se inauguró en 1995, en cuya ocasión presentaron a la recordada y legendaria PlayStation (PS1). Se trata, pues, de algo insólito y nunca visto en este nivel de la industria. En este video de YouTube, puedes recordar uno de los momentos más icónicos de PlayStation, cuando fueron ovacionados por brindar la conferencia más corta en la historia del evento. "299" haciendo referencia al precio de aquella primera consola en contraparte con el precio de su competencia de entonces, Sega Saturn (que costó 399 dólares).

With #PlayStation not doing a conference at this year’s #E3 and canceling PSX I feel that PlayStation is building up hype for the PS5. I think that next year’s PSX will announce the PS5 and and all the good stuff that comes with that.