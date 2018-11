Facebook: Domino's Pizza 'trollea' a fans de Diablo Inmortal [VIDEO y FOTO]

Una de las sorpresas de la BlizzCon 2018 fue el anuncio de Diablo Inmortal, el último juego de la franquicia que lleva el mismo nombre, pero lo que decepcionó a los usuarios fue que no será un título para PC, ya que será exclusivo para celulares. Esto generó que Domino's Pizza se mofe en Facebook.

El anuncio de Diablo Inmortal no fue del todo malo para algunos, pues la cadena de pizzerias aprovechó el momento, con fines marketeros, para lanzar un post promocional a través de Facebook donde se puede apreciar la imagen de uno de los asistentes a la BlizzCon 2018.

La pieza promocional se titula: "This is not an out-of-season April Fool's Joke" refiriéndose a la frase mencionada por un fanático de Blizzard en una ronda de preguntas al director de la empresa por el lanzamiento de Diablo Inmortal.

El post generó muchos comentarios y compartidos en Facebook, ya que la pizzería decidió promocionar recompensas en vidoejuegos apoyándose de lo sucedido en el evento de Blizzard y de cierta forma mostrar su decepción por el anuncio de Diablo Inmortal para celulares.

Esto demuestra que no solo los gamers, fanáticos en su mayoría de la franquicia Diablo, estén disconformes con el anuncio de un título de Diablo para celulares, sino que a estos reclamos se le suma una pizzería y recordemos que el ex director de Diablo 2 también declaró lo siguiente: "Blizzard ya no entiende los videojuegos". Esto sucedió en en fanpage de Domino's Pizza Malasia y el video de abajo es la razón que inspiró al post.